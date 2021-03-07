CHP'den çarpıcı 8 Mart videosu: Hepimiz birbirimizin sonsuz yansıması, farklılığıyız ve birlikteyiz
CHP'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırladığı videoda, aynanın farklı yüzlerine bakan çeşitli meslek gruplarından kadınlar yer aldı. Videoda, "Hepimiz birbirimizin sonsuz yansıması, birbirimizin farklılığıyız ve birlikteyiz" mesajı dikkat çekti.
CHP, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için video yayımladı. Videoda, bir aynanın farklı yüzlerinden aynaya bakan çeşitli meslek gruplarından kadınlar yer aldı. Kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek, "Hepimizin birbirimizin sonsuz yansıması, birbirimizin farklılığıyız ve birlikteyiz" denildi.
Videoda şu sözlere yer verildi:
"Neyim ben, kimim, gerçek miyim yoksa sadece bir yansıma, bir yanılsama mıyım? Hayır! Biliyorum daha fazlasıyım. Ayna beni kıskanmaz, kandırmaz, engel olmaz, zarar vermez, hatalarımdan faydalanmaz. Ayna üzerine düşeni yapar. Ona bir adım atarsam o da bana bir adım atar. Ağlarsam ağlar, gülersem de gülüşüme gülüş katar. Düşersem düşer ama benim kadar da hızlı kalkar...
Hep gözümün içine bakar, aydınlığı benimle artar. Beni benim gözümden tartar. Kalbi benimle atar. Sevincime sevinç katar. Çekingenliğimde korkaklık, kibarlığımda zayıflık aramaz. Ve her şeye rağmen, onu kırmazsam, kırılmaz. Kendime ve çevreme ayna tutunca fark ettim. Hepimiz birbirimizin sonsuz yansıması, hepimiz birbirimizin farklılığıyız... Ve birlikteyiz... 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!"
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