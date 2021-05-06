CHP'den Çiçek'e iftira ve görevi kötüye kullanma davası

06 Mayıs 2021 Perşembe, 16:22

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tüzel kişiliğinin avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, parti üyeliği ve görevlerinden istifa etti. Çiçek bugün bir gazeteye yaptığı açıklamada, CHP'ye yönelik çeşitli iddialarda bulundu.

CHP İletişim Koordinatörlüğü, avukat Çiçek'in iddialarını "iftira" olarak nitelendirdi ve suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

CHP'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinin avukatlığını yapan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, bugün bir gazeteye yaptığı açıklamalarla partimize yönelik iftiralarda bulunmuştur.

Suç kapsamlı bu açıklamalarla ilgili olarak;