CHP'den Çiçek'e iftira ve görevi kötüye kullanma davası
Avukat Mustafa Kemal Çiçek'in iktidara yakın bir gazeteye CHP'yi hedef alan açıklamalarda bulunması üzerine parti yönetimi, Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tüzel kişiliğinin avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, parti üyeliği ve görevlerinden istifa etti. Çiçek bugün bir gazeteye yaptığı açıklamada, CHP'ye yönelik çeşitli iddialarda bulundu.
CHP İletişim Koordinatörlüğü, avukat Çiçek'in iddialarını "iftira" olarak nitelendirdi ve suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
CHP'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinin avukatlığını yapan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, bugün bir gazeteye yaptığı açıklamalarla partimize yönelik iftiralarda bulunmuştur.
Suç kapsamlı bu açıklamalarla ilgili olarak;
1- İftira ve Avukatlık Görevini Kötüye Kullanma suçlarından işlem yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.
2- Avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarından ötürü, Ankara Barosu Başkanlığı’na başvuru yapılarak, hakkında disiplin işlemi başlatılması sağlanacaktır.
3- Tamamen yalan ve iftira kapsamlı açıklaması nedeniyle de hakkında ayrıca tazminat davası açılacaktır."
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