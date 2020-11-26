Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 138. madde yanıtı: Rahip Brunson'ı hatırlattı

26 Kasım 2020 Perşembe, 15:47

Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de eşlik etti.

Parti genel merkezindeki makamındaki kabulde Kılıçdaroğlu, Fincancı nezdinde başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sunduğunu bildirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa'nın 138'inci maddesi ile ilgili sözlerini eleştiren Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Biz hekimlerin söylediğine güveniyoruz. Çünkü işin başında, suyun başında, hastanın başında bekleyen sağlık çalışanları, hekimler... Olayın bizzat yüzde yüz tanığı olan hekimler. Olayın tanığı olanları dinlemiyoruz veya 'Onun söyledikleri doğru değil' diyoruz, olayın hiç tanığı olmayan kişilerin söylemlerini doğru kabul ediyoruz. Bu siyaseten de ahlaken de doğru bir şey değil. Kimin suçlu olduğu çıktı ortaya. Eğer suçlu kabul edeceksek, kimin doğru söylediği çıktı ortaya. Kendileri sonunda itiraf etmek zorunda kaldılar. Dün Erdoğan ilginç bir açıklama yapmış, 'Ben size talimat vermiyorum' diyor, yargıçlara. 'Anayasa 138. maddesi var.' 'Dolayısıyla ana muhalefet partisi lideri de size talimat veremez' diyor. Sanki Amerikalı papazı ben 'çıkar' dedim. Talimatı veren belli. O talimatı mahkemeye veren belli, çıkaran da belli. Akıl, mantık yok yani, gerçekten. Söylemlerinde de akıl mantık yok yani."