TTB sadece Ankara'daki pozitif vaka sayısını açıklayarak Sağlık Bakanlığı'nı yalanladı

26 Kasım 2020 Perşembe, 13:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’nde kabul etti. Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra konuşan TTB Merkez Konsey Başkanı Fincancı, “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak istedik. Çünkü suç örgütleri hakikatin ortaya çıkmasına engel olmaya çalışıyor” dedi.





"SUÇ ÖRGÜTLERİ TEHDİT EDİYOR"

Koronavirüs pandemisindeki gerçeklerin ortaya çıkarılmasını engellemek için de suç örgütlerinin devreye girdiğini ifade eden Fincancı, “Dün de gördük ki gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu var, suç örgütleri ne yaparsa yapsın biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Bakın suç örgütleri insanları tehdit ediyor, öldürmekten söz ediyor. Onun yerine TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi yalancı tanık ifadesiyle hapsediliyor. Bizim kanımızda duş almak istediler, onlar serbest dolaştı, hakikati söyleyen bilim insanları tutuklandı” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 25 Kasım'da (dün) koronavirüs vaka sayısını 28 bin 351 olarak açıklamasını değerlendiren Fincancı, bir hafta önce TTB Aile Hekimliği Kolu’nun yaptığı çalışmayı hatırlatarak, “Aile Hekimleri yaklaşık 50 bin pozitif vakaları olduğunu ve takip ettiklerini söylemişlerdi” dedi.

"28 BİN ZATEN ÇOK SINIRLI BİR RAKAM"

Fincancı, koronavirüs testinde 3’te 2 pozitif oranı olduğunu vurgulayarak, “Bunları da değerlendirdiğimizde ciddi bir rakam. Yüz binleri buluyor. Biz salgını doğru yönetemezsek insanlar ölüyor. 28 bin zaten çok sınırlı bir rakam” diye kaydetti.

"GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

TTB Merkez Konsey Üyesi Vedat Bulut dün filyasyon ekipleriyle toplantı yatıklarını belirterek, “Sadece Ankara’da bir günlük veri. 14-15 bin izolasyon var. 4-5 bini pozitif. Bu filyasyon ekiplerinden gelen rakam, hastanelerden gelen değil. Topladığınızda 28 bin rakamının da gerçeği yansıtmadığını şimdiden söyleyebiliriz” diye konuştu.

"EN AZ 4 HAFTA KAPANMA OLMALI"

Fincancı salgının önlenmesi için en az 4 haftalık kapanma önererek, “Zorunlu üretim dışında üretim durmalı, 4 hafta kapanma olmalı. Çalışanların gelir kaybının önüne geçmek gerekiyor. Esnafın kira gideri sağlanmalı. Bunlar bir sosyal devletin alması gereken önlemler. Toplumsal hareketliliği kısıtlayın, bireysel hareketliliği arttırın dedik” diye vurguladı.

"HASTA VE VAKA TIPTA AYNIDIR"

Fincancı, Bakan Koca’nın dün vaka sayısını 28 bin 351 olarak duyurmasına rağmen Bakanlığın günlük koronavirüs tablosunda hasta sayısının 6 bin 814 olarak yer almasını şöyle değerlendirdi:

“Hasta ve vaka tıpta aynıdır. Biz bunları ayırmayız. Bakan belirti göstermeyen diye ifade ediyor. Koronavirüs hastalığında pozitif çıkması nasıl bir belirti göstereceğini öngörme olanağı yok.”

Bulut ise iki sayı arasındaki farka ilişkin, ““Salgınlarda bu tip vaka ve hastalar bildirimi zorunludur. Hasta ve vaka ayrımı yapamazsınız. Hatta bunları bildirmemek uluslararası suçtur. Çünkü küresel sağlığı tehdit ettiğiniz için” dedi.