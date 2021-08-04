CHP’den Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür
Özgür Özel, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda sporculara verdiği destek için teşekkür etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele eden sporcuları tebrik eden Özel şunları söyledi, “Bu zor günlerde, binlerce kilometre ötede Japonya’da, Tokyo’da olimpiyatlar var.
Kendilerine uzatılan her mikrofonda buradaki yangını aynen paylaştıklarını ifade eden sporcularımız orada mücadele ediyorlar. Şu ana kadar 1 altın madalya aldık Mete Gazoz’la. 5 tane bronz madalya aldık. Yarı finallerde, finallerde yarışacak sporcularımız var. Kazananlara, kaybedenlere ve oraya giden herkese çok teşekkür ediyoruz.
Türk kafilesinin centilmenliğini, kazanmayı taşıyabilmesini, mağlubiyeti kabullenmesini ve son derece örnek davranışlarını gururla izledik. Buradan her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”
“KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Tokyo 2020’de yarışan sporcularla birlikte kafilede yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür eden Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti, "Elbette iktidar partisini, bakanlarını pek çok alanda eleştiriyoruz. Spor alanındaki yapısal meselelerdeki eleştirilerimizi saklı tutmak kaydıyla kafileye eşlik eden Mehmet Kasapoğlu’ndan, kendisiyle röportaj yapılan tekvandocusundan judocusuna, güreşçisinden boksörüne ve takım sporlarına kadar herkes sayın bakanın önemli katkı sağladığını ve moral verdiğini, kafileye eşlik ettiğini söylüyor.
Sporcular kendisinden razıysa biz de kendisinden razıyız. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz kendisini. Eleştirilecek çok yönleri olabilir iktidar partisinin ancak bir bakan devlet adına, millet adına kafileye eşlik ediyorsa ve kafile bundan memnuniyetini ifade ediyorsa bize de kendisine teşekkür etmek düşer."
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