CHP'den İnce yasağı: "Açıklama yapmayın, tweet paylaşmayın"

13 Ağustos 2020 Perşembe, 12:14

CHP'de Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamaların bitmesinin ardından parti örgütüne sessiz kalınması talimatı gönderildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı olarak iletilen mesajda Muharrem İnce'nin açıklamalarıyla ilgili kamuoyu önünde herhangi bir yorumda bulunulmaması, açıklama yapılmaması ve sosyal medya aracılığıyla paylaşımda bulunulmaması istendi.