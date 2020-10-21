CHP'den İYİ Parti yorumu: Millet İttifakı’nı etkilemez
İYİ Parti içinde yaşanan tartışmaların ardından CHP'den ilk yorum geldi.
CHP içinde, İYİ Parti’de yaşanan tartışmalar konusunda daha önce partiyi karıştırmaya yönelik girişimlerin şimdi İYİ Parti’de yaşandığı yorumları yapılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce partinin sokağa çekilmesi için bazı provokasyonlar yapılacağına dikkat çektiği anımsatılıyor. CHP kulislerinde İYİ Parti’yi karıştırmaya yönelik bir çabanın olduğu görüşü dile getiriliyor. CHP’de üst düzey bir yönetici, “CHP’ye yapılanlar İYİ Parti’yi de yapılıyor. İYİ Parti’yi de karıştırma çabası var. Ama bunlar Millet İttifakı’nın bozulması sonucunu doğurmaz” değerlendirmesini yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Cumhurbaşkanı ne demek istedi? Bilim, eğitim ve kültür üzerine...
Video Haberler
- AKP'nin Sen Kimsin kampanyasına kadınlardan yanıt
- Trump kameraya fena yakalandı! İşte o anlar
- 'Oğlum yemeği bitireceksin beni sinirlendirme!'
- Kanlı saldırı sonrası piyanoyla Sarı Gelin'i çaldı
- Meral Akşener İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı!
- Yolcu, halk otobüsünde dehşet saçtı!
- Yumurta fiyatlarına ağıt yakarak isyan etti
- Geri sayım başladı... Mansur Yavaş tarih verdi!
- Antalya'da görüntülendi! Hemen kameraya kaydettiler
- İstanbul'da görüntülenen 'mavi kediler' şaşkına çevirdi
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Cumhurbaşkanı ne demek istedi? Bilim, eğitim ve kültür üzerine...