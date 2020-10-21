CHP'den İYİ Parti yorumu: Millet İttifakı’nı etkilemez

21 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

CHP içinde, İYİ Parti’de yaşanan tartışmalar konusunda daha önce partiyi karıştırmaya yönelik girişimlerin şimdi İYİ Parti’de yaşandığı yorumları yapılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce partinin sokağa çekilmesi için bazı provokasyonlar yapılacağına dikkat çektiği anımsatılıyor. CHP kulislerinde İYİ Parti’yi karıştırmaya yönelik bir çabanın olduğu görüşü dile getiriliyor. CHP’de üst düzey bir yönetici, “CHP’ye yapılanlar İYİ Parti’yi de yapılıyor. İYİ Parti’yi de karıştırma çabası var. Ama bunlar Millet İttifakı’nın bozulması sonucunu doğurmaz” değerlendirmesini yaptı.