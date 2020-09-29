CHP’den İYİ Parti’ye ziyaret

CHP Ankara İl Başkanlığı, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti’nin Ankara İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2020 Salı, 15:14
Abone Ol google-news

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İl Başkan Yardımcıları Aysun Palalı Köktaş, Önder Karaulus, İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut’tan oluşan CHP heyeti, İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Millet İttifakı bileşenleri olarak Ankara’nın yerel sorunlarına getirilebilecek çözümler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler