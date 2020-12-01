CHP'den "Katar katar satıyorlar" broşürü
Cumhuriyet Halk Partisi, bugün yapılan grup toplantısında 26 Kasım’da Kadar ile imzalanan 10 ayrı anlaşma ile ilgili broşür dağıtıldı. Broşürde Katar'a satılan şirket ve varlıklar sıralandı.
CHP grup toplantısında milletvekili sırlarına dağıtılan broşürde, Borsa İstanbul hisseleri, Tank palet fabrikası, Antalya limanı, “Ataköy sahilinde kupon araziler”, Kanal İstanbul güzergahında araziler, Digitürk, Haliç Altın Boynuz Projesi, BMC, Finansbank, A Bank, İstanbul Boğazı’nın en pahalı yalısı, İstinye Park, oteller, hastaneler, inşaat şirketleri, Banvit ve gıda şirketleri ile tekstil ve giyim firmaları gibi örnekler sıralanarak maddelerin her birinin yanında “Katar’a satıldı” ifadesi yer aldı.
Broşürün sonunda ise, şu ifadeler kullanıldı: “Kaça satılıyor? Hangi koşullarda satılıyor? Neden Katar’a satılıyor? Vatandaş hiçbir şey bilmiyor”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup konuşmasında, broşürü göstererek “Yeni bir broşür hazırladık. Mahkeme kararıyla bu da toplatılır” dedi.
Geçen 6 Kasım’da Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği, CHP'nin "10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası" ve "Arpalık Aile Şirketi..." başlıklı kitapçıkları hakkında toplatma kararı vermişti.
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