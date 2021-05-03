CHP'den Merkez Bankası için kanun teklifi
CHP, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yitirdiği bağımsızlığı yeniden kazanabilmesi amacıyla 10 maddeden oluşan bir kanun teklifi hazırladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Bankası'nın yitirdiği bağımsızlığı yeniden kazanabilmesi, para politikasını ülke ve dünya ekonomisi gerçeklerine göre bağımsız şekilde oluşturabilmesi ve uygulayabilmesi için kanun teklifi hazırladığını açıkladı.
Teklif 10 maddeden oluşuyor. Teklifin gerekçesinde, 2017 yılından sonra yapılan değişikliklerle Merkez Bankası'nın bağımsızlığının yok edildiği belirtilirken, izlenen yanlış politikalar nedeniyle faiz ve enflasyonun yükseldiği, rezervlerden yapılan 128 milyar dolarlık satışa rağmen, döviz ve faiz artışının engellenemediğine dikkat çekiliyor.
Muhalefet partilerinin TBMM'de benzer yöntemle yapılan öneri önerge ve talepleri genel olarak AKP ve MHP'nin oyları ile reddediliyor.
Bankanın bağımsızlığını artırmak amacıyla TCMB Kanunu'nda 2001 yılında yapılan değişikliklerden sonra Türkiye ekonomisinde olumlu gelişmeler yaşandığına, büyümenin hızlandığına ve enflasyon, kamu kesimi borçlanma gereksiniminin azaldığına dikkat çekilirken TL'de de aynı dönemde istikrar oluştuğu belirtildi.
Teklif ayrıca TCMB başkanının görev süresinin 4 yıldan 5 yıla çıkarılması ve görevden alınmasının güçleştirilmesini de öneriyor.
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