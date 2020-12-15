CHP'den Mevlüt Çavuşoğlu'na sert yanıt: Tıpış tıpış gideceksiniz

15 Aralık 2020 Salı, 22:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurul'unda bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler dikkat çekti. Çavuşoğlu, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Erozan'ın, "Bütçeyi iktisatlı kullanın. Yılın ikinci yarısı alacağız" sözlerine cevap verdi.

Çavuşoğlu, "Hayrola, ne oluyor? Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız?" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Çavuşoğlu'nun, bu sözlerine yanıt vererek, şu ifadeleri kullandı:

''Gece yarısı sandıkları patlatacaklarsa, yakacaklarsa ben onu bilmem. Oy verne işlemi tamamlandıktan sonra seçimi iptal edeceklerse ben onu bilmem. Ama şunu biliyorum. Biz Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi, bu seçimi kazanacağız. Biz bu seçimi kazanacağız. Paşa paşa iktidarı devralacağız. Siz de tıpış tıpış gideceksiniz''

Altay'ın o konuşması şöyle: