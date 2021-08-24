CHP'den Paris İklim Anlaşması için çağrı

24 Ağustos 2021 Salı, 11:17

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Paris İklim Anlaşması hakkında yazılı bir soru önergesi verdi. Durmaz, önergesinde ülkemizin Paris Anlaşmasını onaylamayan tek G20 ülkesi olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki yasama sürecinde Paris Anlaşmasının onaylanması için TBMM’yi göreve çağırdı.

Orman yangınları ve sel felaketlerinin can kayıplarına yol açan, doğaya ve insanlara ağır zararlar veren uluslararası iklim krizinin ve doğa tahribatının kaçınılmaz bir sonucu olduğuna dikkat çeken Durmaz, "Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan 'Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panel'” tarafından açıklanan rapora göre insanlık için kırmızı alarm çalıyor! İklim krizi denilince uzak bir gelecekte ortaya çıkacak etkileri düşünmek için artık çok geç, bugün Akdeniz’den, Karadeniz’e ülkemizin birçok yerinde bu iklim krizinin, doğal tahribatın sonuçlarını yaşıyoruz." dedi.

Isınmanın gaz salınımının (karbondioksit ve metan gibi gazların) yol açtığı “sera etkisi”nin bir sonucu olduğunu hatırlatan Durmaz, "Isınmanın önlenebilmesinin yolu da uluslararası bir seferberlikle bu gazların salınımının aşağı çekilmesinden geçiyor" diyerek Paris Anlaşması'nın önemine dikkat çekti.

Dünya ölçeğinde yaşanan iklim krizini durdurmak ve dünyada yaşanan küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlamaya yönelik hedefler içeren Paris Anlaşması'nın, dünyanın geleceği ve yaşanabilir bir çevre bakımından hayati bir adım olarak görüldüğünü belirten Durmaz "Ancak bu anlaşmayı imzaladığı halde onaylamayan bazı ülkeler söz konusudur. Ülkemiz de ne yazık ki anlaşmayı imzaladığı halde onaylamayan ülkelerdendir. Kaldı ki dünyada bu anlaşmanın altına imza atan ülke sayısı 197’dir. Ülkemiz de bu uluslararası anlaşmanın tarafı olarak bahse konu anlaşmayı 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) Paris’te yapılan 21. Taraflar Toplantısı’nda imzalamıştır. Ancak üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu anlaşma süreci hala tamamlanmamıştır. Anlaşmaya imza atan ülkelerden 191'i anlaşmanın tarafı olarak süreci tamamladığı halde Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen ve Türkiye henüz onaylamadıkları anlaşmaya taraf olmuş kabul edilmemektedir. Ülkemiz hali hazırda Paris Anlaşması'nı onaylamayan tek G20 ülkesi konumundadır. Bu anlamda anlaşmanın hayata geçirilmesi ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması bağlamında siyasi bir direnç olduğu açıkça görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır başta çevre örgütleri olmak üzere birçok STK'nin, anlaşmanın TBMM’de onaylanması için çeşitli faaliyetler düzenlediğine ve imza kampanyalarıyla anlaşmanın TBMM'de onaylanması çağrısında bulunduğuna işaret eden. CHP'li vekil "AKP hükümet parti programlarından 2018 yılındaki son seçimlerdeki seçim propagandalarına kadar bu anlaşmanın onaylanmasının propagandasını yaptığı halde, TBMM içindeki sayısal avantajına rağmen anlaşmayı onaylamamakta ısrar etmektedir." diye ekledi.

CHP'li Durmaz, önergesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- AKP hükümetince Türkiye Cumhuriyeti adına 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması üzerinden yıllar geçmesine rağmen neden hala TBMM’nin onayına sunulmamıştır?

2- Türkiye’nin, Paris Anlaşması'nı onaylamayan tek G20 ülkesi konusunda hükümetin yakın zamanda atmayı planladığı bir adım var mıdır? Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasının önündeki engeller nelerdir?

3- Önümüzdeki yasama döneminde Paris Anlaşması onaylanacak mıdır? Bu konudaki eylem planınız nedir?

4- Türkiye Paris Anlaşması’nı imzalarken emisyon azaltım taahhüdü vermiş midir? Vermişse bu konuyla ilgili bugüne kadar ne gibi adımlar atılmıştır?

5- Türkiye’de sera gazı emisyonları son 20 yılda nasıl artış göstermiştir? Emisyonların azaltılması yönünde bakanlıkça hazırlanmış bir eylem planı var mıdır? Varsa hangi aşamadadır?

6- Son beş yılda meydana gelen yangınlar sonucu kaybettiğimiz orman varlığımızın sera gazı emisyonlarına etkileri nelerdir?

7- Ülkemizde iklim krizinin etkileri ortadayken son beş yılda lisanslandırılan kömür ve linyit termik santrali sayısı kaçtır?

8- Karbon salınımında orman varlıklarının önemi ortadayken, son beş yılda orman alanlarını tahrip eden kaç taş ve maden ocağı ruhsatı verilmiştir? Bu ruhsat alanları nerelerdir?

9- BM iklim değişikliği panelinde ortaya çıkan rapora göre gaz salınımları küresel ısınmayı en azından son 2 bin yıldır görülmemiş bir düzeye çıkarttı. Küresel ısınmaya karşı önlem planınız nedir?

10- BM Raporunda önümüzdeki yüzyılın sonunda deniz seviyesinde iki metrelik artışın yaşanacağı ön görülüyor. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak deniz seviyesindeki yükselmenin oluşturacağı tehdidi ortadan kaldıracak yâda azaltacak önlemleriniz nelerdir?

11- İklim Krizi ile ortaya çıkan kuraklık ve artan sıcaklıkların tarımsal üretime etkileri konusunda bir araştırmanız bulunmakta mıdır? Tarımsal üretimde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar konusunda önlem planınız bulunmakta mıdır?

12- Enerji ve sanayi politikalarında ve yapılaşmada köklü reformlar yapılarak “yeşil ekonomi” kavramının hayata geçirmeyi düşünüyor musunuz?

13- AB iklim fonları kapsamında “Paris İklim Anlaşması” için ülkemize verilmiş özel bir fon bulunmakta mıdır? Eğer bu kapsamda bir fon ayrıldıysa miktarı ne kadardır? Bu fonun ne kadarı harcanmıştır?







































