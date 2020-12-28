CHP'den Pınar Gültekin iddialarına yanıt
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'li bir Muğla milletvekilinin Pınar Gültekin'in ailesini arayıp ‘davadan çekilmesini’ istediği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Öztrak, “Bu mesnetsiz iddiaların hukuki takibini yapacağız” dedi.
Muğla'da bir CHP'li milletvekilinin Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçmeleri için aradığı iddiaları üzerine ailenin avukatı açıklama yaparak, iddiaları doğrulamıştı. Avukat Rezan Epözdemir, “Arayan milletvekilinin ismini 4 Ocak'taki duruşma sonrasında baba kendisi açıklayacak” ifadelerini kullandı.
Gündeme gelen iddialar sonrası kişisel Twitter hesabından açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de aileyi arayan tek milletvekilinin kendisi olduğunu ifade ederek, “Davaya benim müdahil olduğuma dair en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa ben sadece CHP'den değil milletvekilliğinden de istifa edeceğimi taahhüt ederim” dedi.
CHP'DEN AÇIKLAMA
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'li bir Muğla milletvekilinin Pınar Gültekin'in ailesini arayıp "davadan çekilmesini" istediği yönündeki iddiaları değerlendirdi.
Öztrak şöyle konuştu:
“CHP olarak biz, bu tür olaylar karşısında hiçbir taviz vermeyiz. Bu tür olaylara hiçbir şekilde izin vermeyiz. Ama bu iddialar mesnetsizse, dayanağı yoksa bununla ilgili olarak da gerekli her türlü hukuki takibi yaparız. Değerli milletvekili arkadaşımız açıklamasını yapmıştır. Taziyede bulunmak için aileyi aradım 1,5 dakika konuştum diyor. Eğer bu iddialar ispat edilirse CHP'den de milletvekilliğinden de istifa ederim diyor. Bu mesnetsiz iddiaların hukuki takibini yapacağız.
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