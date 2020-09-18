CHP'den Şentop'a çağrı: Berberoğlu Meclis'e, görevine
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Enis Berberoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a seslenerek "Sayın Mustafa Şentop'a, TBMM Başkanı'na hukuka duyduğumuz saygıyla, seçmen iradesine duyduğumuz saygıyla sesleniyoruz. Artık bu işin lamı cimi kalmadı. Berberoğlu Meclis'e, görevine." dedi.
Anayasa Mahkemesi durdurulan MİT TIR'ları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetmişti.
AYM'nin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Berberoğlu'nun büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya olduğunu belirtirken, AYM'nin bu adaletsizliğe oybirliği ile 'dur' dediğini hatırlattı.
Erkek TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a seslenerek şunları söyledi:
"Sayın Mustafa Şentop'a, TBMM Başkanı'na hukuka duyduğumuz saygıyla, seçmen iradesine duyduğumuz saygıyla sesleniyoruz. Artık bu işin lamı cimi kalmadı. Berberoğlu Meclis'e, görevine."
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