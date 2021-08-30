CHP'den sosyal medyayı sallayan 30 Ağustos paylaşımı

CHP'den yapılan paylaşımda "Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; bu toprakları bize yurt kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. #30AğustosZaferBayramı kutlu olsun" denildi

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:55
CHP'den sosyal medyayı sallayan 30 Ağustos paylaşımı
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CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından 30 Ağustos'un yıldönümü için hazırlanan bir video paylaşıldı.

CHP'den yapılan paylaşımda "Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; bu toprakları bize yurt kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. #30AğustosZaferBayramı kutlu olsun" denildi.


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