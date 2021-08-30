Özgürlük destanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlanıyor
Zafer Bayramı’nın ilk töreni Anıtkabir’de gerçekleştirilecek. Yurttaşlar, tüm karalamalara ve unutturma çabalarına karşın özgür bir ülke bırakan Ata’sına saygısını bir kez daha sunacak.
Bağımsızlık zaferinin 99. yıldönümü İstanbul’un tüm ilçelerinde coşkuyla kutlanacak.
İstanbul Valiliği bugün saat 09.30’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koyma töreni gerçekleştirecek. Vatan Caddesi’nde ise “Zafer Bayramı kutlama töreni ve tören geçişi” düzenlenecek.
GÜN BOYU ETKİNLİK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise bugün Zafer Bayramı’nı yeni bir metro projesiyle karşılayacak. Mahmutbey’de biten hattı Bahçeşehir ve Esenyurt’a uzatacak raylı sistemin çalışmaları bugün saat 12.30’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla başlatılacak.
Ayrıca İBB, Zafer Bayramı için bugün Yenikapı Meydanı’nda da bir dizi etkinlik düzenleyecek. Etkinliklere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak. İmamoğlu tüm İstanbulluları kutlamalara davet etti.
Çocuklar için atölyelerin de yer aldığı etkinlikler gün boyu sürecek. Etkinlikler kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin söyleşiler yapılacak. Birçok sanatçının yer alacağı konserler saat 15.00’da başlayacak. Gençler, ‘Hey! Douglas’ın ‘Live Band’ konseri ve dans gösterileriyle coşacak. Etkinlik Mor ve Ötesi’nin Zafer Bayramı’na özel senfonik konseriyle sona erecek. Grup, konserden alacağı ücreti ‘İstanbul Vakfı’nın kız çocuklarını eğitimi için başlattığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesine bağışlayacağını açıkladı. İETT otobüsleri ile Taksim, Mecidiyeköy, Sarıyer, Bahçelievler, Beylikdüzü, Ümraniye, Beykoz, Kadıköy ve Kartal’dan etkinliğin yapılacağı Yenikapı Meydanı’na ring seferleri düzenlenecek.
TÜM İLÇELERDE KUTLANACAK
CHP İstanbul İl Başkanlığı da Zafer Bayramı’nı tüm İstanbul’da kutlayacak. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün Taksim’de düzenlenecek çelenk sunma programına katılacak. CHP İstanbul örgütü ise gün boyu bayrak dağıtacak.
Akşam ise tüm ilçelerde fener alayları düzenlenecek. İstanbul’un 39 ilçesinde hem CHP ilçe örgütlerinin hem de CHP’li belediyelerin organize ettiği kutlama etkinlikleri, pandemi kurallarına uygun olarak yapılacak. Kaftancıoğlu, “Tüm İstanbulluları 30 Ağustos Zafer Bayramımızı gelecek nesillere aktarmak için bayraklarımızla bayramımızı coşkuyla kutlamaya davet ediyoruz” dedi.
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