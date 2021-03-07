CHP’den Şubat ayı basın özgürlüğü raporu: “30 gazeteci hakim karşısına çıktı, 5 gazeteciye 25 yıl hapis istendi”

07 Mart 2021 Pazar, 13:16

CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, her ay düzenli olarak açıkladığı Basın Özgürlüğü Raporu’nu yayınladı. Şubat ayı raporunda basının çalışmasını kısıtlayan hak ihlalleri şunlar:

30 GAZETECİ HAKİM KARŞISINDA

Şubat ayında aralarında Oda TV Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, gazeteciler Alican Uludağ’ın da bulunduğu en az 30 gazeteci hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkan 5 gazeteciye 25 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle İdris Sayılğan’a 4 yıl, Alican Uludağ’a 10 ay hapis cezası verildi.

4 GÖZALTI, 1 EV HAPSİ

Evrensel Gazetesi yazarı Ayşen Şahin, Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan’ın da aralarında bulunduğu 4 gazeteci gözaltına alındı. Boğaziçi direnişini takip ederken gözaltına alınan foto muhabiri Ozan Acıdere hakkında ev hapsi kararı verildi. Şubat ayının ilk haftasında Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektöre yönelik protestoları takip eden 20 gazeteci de güvenlik güçlerinin plastik mermilerinin hedefinde yer aldı.

GERÇEK HABERE RTÜK CEZASI

Radyo Televizyon Üst Kurulu KRT, Fox TV, Halk TV, Habertürk ve Tele 1’e haber çeşitli gerekçelerle para cezaları yağdırdı. FOX “Ana Haber” bülteninde, bir süt üreticisinin 2020 yılı tarımsal desteklerini alamadığı yönünde ifadelerinin bulunduğu habere, daha sonra Tarım Bakanının doğrulamasına rağmen RTÜK ısrarla gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle idari para cezası kesti.

UCU SARAYA ÇIKAN HABERLERE ENGEL

Engelli Web verilerine göre, sadece Şubat ayında 23 farklı haber ve sosyal medya paylaşımına erişim engeli getirildi. Erişim engellerinin özellikle Cumhurbaşkanı ve yakın çevresindeki isimlerin karıştığı ihale haberleri ve iddiaları içeren haberler ile aralarında eski Hazine Bakanı olan damadı Berat Albayrak’ın da bulunduğu haberlerle ilgili olması dikkat çekti. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzay programını Berat Albayrak’ın geçmişte kullandığı ifadeleriyle eleştirdiği tweeti de erişime engellendi. Bununla da yetinilmedi ve bu tweeti haberleştiren gazete haberleri de yine erişim engeline takıldı. Türkiye Kömür İşletmeleri’nin yine Berat Albayrak döneminde ürettiği, pazarlaması için milyonlarca lira harcamasına rağmen elde kalan ve kamu kurumlarına hediye olarak dağıtılan tüy dökücü kremlere ilişkin haberlere de engel getirildi.

EVRENSEL HEDEFTE

Şubat ayında Evrensel Gazetesi ve çalışanlarına yönelik art arda verilen cezalar dikkat çekti. Gazetenin İzmir Temsilcisi Özer Akdemir haber fotoğrafı nedeniyle yargı önüne çıkarken, Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı'ya dava açıldı, muhabir Özer Akdemir hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananların aktarıldığı haber için de Basın İlan Kurumu savunma istedi.

İKTİDAR BASKISI İŞSİZ BIRAKTI

İktidarın kanal yönetimine yaptığı baskı sonucu yayın hayatına son vermek zorunda kalan Olay TV’de çalışan 180 medya emekçisi işsiz kaldı. Gazete Alınteri’nin web sitesi erişime engellenirken, Mezopotamya Ajansı’na da mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

EYLEM PLANI İNANDIRICI DEĞİL

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mart ayının ilk haftasında açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nı hatırlatan Çakırözer, “Her ay açıkladığımız basın özgürlüğü raporlarında hiçbir düzelme yok. Gazetecileri tutuklu, gazeteleri ilan ambargolu, televizyonları karartılan, gerçek haberlere sansür getirilen bir ülkede ‘insan haklarından’ bahsedilemez. Bu kara tablonun sorumlularının çıkıp ‘insan hakları eylem planı’ demesi hiç ama hiç inandırıcı değil. Bu yasakçı, baskıcı ve sansürcü kafa özgürlük getiremez” dedi.