CHP'den yeni video: 'İktidarın kadına 19 yıllık bakışı'
Cumhuriyet Halk Partisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 'İktidarın kadına 19 yıllık bakışının özeti' başlıklı bir video paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 'İktidarın kadına 19 yıllık bakışının özeti' başlıklı bir video paylaştı.
Sosyal medyada paylaşılan videoya, "Kadınlar daha iyisini hak ediyor. Çünkü Türkiye daha iyisini hak ediyor. Hep yanınızda olacağız" notu düşüldü.
Kadınlar daha iyisini hak ediyor. Çünkü Türkiye daha iyisini hak ediyor. Hep yanınızda olacağız.#8Mart #DünyaEmekçiKadınlarGünü pic.twitter.com/0romnn3YxI— CHP ???? (@herkesicinCHP) March 8, 2021
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