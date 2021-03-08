CHP'den yeni video: 'İktidarın kadına 19 yıllık bakışı'

08 Mart 2021 Pazartesi, 10:48

Cumhuriyet Halk Partisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 'İktidarın kadına 19 yıllık bakışının özeti' başlıklı bir video paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan videoya, "Kadınlar daha iyisini hak ediyor. Çünkü Türkiye daha iyisini hak ediyor. Hep yanınızda olacağız" notu düşüldü.