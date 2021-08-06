CHP'den Ziya Selçuk ve Mahmut Özer soruları: Kimse umutsuzluğa kapılmasın

06 Ağustos 2021 Cuma, 09:49

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer'in atandığı belirtildi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Selçuk'un istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklama ile önemli sorulara yer verdi.

Kaya, açıklamasında "Ziya Selçuk neden istifa etti?" diye sorarak şunları sıraladı:

-Öğretmen Meslek Kanununu çıkaramadığı için mi?

-Öğretmen açığını kapatamadığı için mi?

-Ek bütçe talep ettiği halde alamadığı için mi?

-“Öğretmen açığımız var.” demesine rağmen, Recep Tayyip Erdoğan'ın “Öğretmen açığımız yok, fazlamız var.” açıklamasını yaptığı için mi?

-Erdoğan'ın “2 milyon tablet dağıttık.” demesine rağmen “Dağıtılan tablet 359 bin 120 adet, hedefimiz 500 bin tablet dağıtmak.” açıklamasını yaptığı için mi?

-Bilim Kurulunun açıkladığı 15 kişilik sınıflar için yeterli dersliği karşılayamadığı için mi?

-Ödenek olmadığı için inşaatları tamamlanmayan okulları açamadığı için mi?

-Cemaat ve tarikatların taleplerini tam olarak karşılayamadığı için mi?

-Yüz yüze eğitim ve öğretimin koşulları sağlanamadığı için mi?

YENİ BAKANA SORULAR

CHP'li Kaya, yeni atanan Milli Eğitim Bakanı Sn. Mahmut Özer'e de "“Saray” hükümetinin 8. Bakanı oldunuz…" diye seslenip şu soruları yöneltti:

-Siz “Saray” Milli Eğitim Bakanlığının direktiflerine göre mi çalışacaksınız?

-Yoksa inisiyatifinizi alıp Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı mı olacaksınız?

-Eğitim devrimlerini devam ettirip; laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitim için mücadele mi edeceksiniz? Yoksa cemaat ve tarikatlara teslim mi olacaksınız?

-Öğretmen Meslek Kanunu’nu çıkaracak mısınız?

-Öğretmen açığını kapatacak mısınız?

-Atanmayan öğretmenlerinin 2021 yılı için 40 bin ek atama talebini karşılayacak mısınız?

-Yüz yüze eğitim öğretime geçilmesi için okul ve derslik ihtiyacını karşılayacak mısınız?

-Bilgisayarı, tableti, hatta televizyonu olmayan öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak mısınız?

-Kapatılan 20 bine yakın köy okulunu açacak mısınız?

-Tüm önlemleri alarak yüz yüze eğitim öğretime geçecek misiniz?

"KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN"

Yıldırım Kaya açıklamasını şöyle tamamladı:

"Cumhuriyetle hesaplaşmak isteyenlerin birinci hedefi hep eğitim devrimleri oldu. Bu yüzdendir ki laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitim öğretim hedef alındı. Bilime karşı kürek çeken bu nafile anlayışın kazanmasına imkan olmasa da hızımızı kesti, hepimize kaybettirdi.

Bilimin yolundan gitmeyen toplumların yaşadığı acıları görerek; Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldan, gösterdiği hedefe bilimin ışığında yürümeye devam edeceğiz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Öğrenci, öğretmen, veli, sendika… Topyekün 83 milyonla başaracağız.

Sn. Mahmut Özer “Saray Eğitim Bakanı” değil, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı olmanız dileğiyle yeni görevinizde başarılar dilerim. "







