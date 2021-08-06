Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ziya Selçuk görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ziya Selçuk görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı olan Mahmut Özer atandı.
Yayımlanan kararda, "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar, Sadri Şensoy atandı.
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