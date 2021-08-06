Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

06 Ağustos 2021 Cuma, 08:36

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "görevden affını" istedi. Selçuk'un yerine Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

SELÇUK'TAN İLK AÇIKLAMA

Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum.