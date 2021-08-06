Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifası kabul edilen Ziya Selçuk, "Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir" açıklaması yaptı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "görevden affını" istedi. Selçuk'un yerine Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.
SELÇUK'TAN İLK AÇIKLAMA
Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum.
Video Haberler
- Sıcaklardan asfalt eridi
- Hastanede güvenlikçiler ile yurttaşların maske kavgası
- Tren ters makasa girdi; yolcular tahliye edildi
- Manavgat sahilinde dikkat çeken anlar
- Evini Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirmiş
- Kars-Göle yoluna kurtlar indi
- Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
- Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu
- Erdoğan'dan Engin Altay'a canlı yayında hakaret
- Arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü
En Çok Okunan Haberler
- Saray duruma el mi attı?
- Kavurucu sıcaklar gidiyor! İstanbul'a dolu geliyor
- İsmail Saymaz’ın yeni adresi belli oldu
- İşte gitmesine 'kesin' gözüyle bakılan bakanlar!
- Emre Kınay’dan, Kübra Par’a yanıt
- Ses ve Whatsapp yazışmalı çok önemli olaylar zinciri
- 'Türkiye'yi daha da zor günler bekliyor'
- Tarkan'ın yangın bölgesine yaptığı yardım açıklandı
- Tekel Bayileri Platformu Başkanı, zamlı listeyi paylaştı
- Şahan Gökbakar'dan gönüllü yurttaşa tepki