CHP'li Adıgüzel: Tuvalet yoğun bakıma dönüştürülüyor

02 Aralık 2020 Çarşamba, 15:04

Ordu Devlet Hastanesi’nde de tuvaletlerin yoğun bakıma dönüştürülmesi için tadilat başladığını duyuran CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Ordu’da yoğun bakım yeri bulunamıyor. Çözüm şu, bu binada her odadaki tuvalet yoğun bakıma çevrilmeye çalışılıyor” dedi.

Koronavirüs vakalarının ülke genelinde artmasının ardından yoğun bakım yataklarında doluluk oranı arttı. Yatak sıkıntısı çekilmeye başladığı sağlık meslek örgütleri tarafından dile getiriliyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi yaptığı yazılı açıklamada, “Hastanelerde uygulanmayan yoğun bakım standartlarına ek olarak derme çatma alanların yoğun bakıma çevrilmesi ile zaten fazla olan hastane enfeksiyonu kaynaklı ölümleri daha da artacaktır” dedi.

Sendikanın açıklamasını doğrulayan bir gelişme Ordu Devlet Hastanesi’nde yaşandı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’ın açıklamasına göre hastanedeki tuvaletler yoğun bakıma dönüştürülüyor. Adıgüzel, hastaneye AKP hükümeti döneminde ‘tek bir çivi çakılmadığını’ söyleyerek, “Ordu’da yoğun bakım yeri bulunamıyor. Çözüm şu, bu binada her odadaki tuvalet yoğun bakıma çevrilmeye çalışılıyor” dedi.

Adıgüzel, Ordu’ya yapılacağı açıklanan hastanelerinde halen inşa edilmediğini vurgulayarak, botanik bahçesi olarak planlanan ancak sonra şehir hastanesi yapılacağı açıklanan arazide şunları belirtti:

“Buraya 2017 yılında botanik park projesi başlandı, 16 milyon lira para harcandı. Daha sonra buraya şehir hastanesi yapacağız diye park kaldırıldı, yapılan yatırım çöpe gitti. Bu hastane de yapılmadı. Pandemi günlerinde Ordu’nun şiddetli şekilde hastaneye ihtiyacı var. AKP’nin Ordu’yu getirdiği hal bu noktada. Mevcut hastanelerin normal servislerini kapatarak, mevcut olanları yoğun bakıma çevirme kararı alındı.”

Adıgüzel, 2010 yılında Ordu Devlet Hastanesi yanına 300 yataklı hastane yapılma planın da boşa çıktığını kaydederek, “Şu anda 300 yataklı, 50 yoğun bakımı olan hastane yapılmış olacaktı ancak AKP yüzünden yapılmadı” dedi.