CHP’li Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin çalışana etkisini değerlendirdi

22 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Türkiye bundan iki yıl önce 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti.

Bu süreçte ise ağırlıklı olarak torba kanunlarla birçok alanda yeni kararlar alındı. Bu dönemin bir bilançosunu çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın çalışmasına göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi en çok emek ve çalışma hayatını vurdu.

İki yılda emek ve çalışma yaşamında yaşananları bir çalışma altında toplayan Ağbaba, “Yeni hükümet sistemi ile birlikte ekonomide yaşanan sıkıntılar zirve noktasına ulaştı” dedi. Ağbaba’nın çalışmasında özetle şu bilgiler yer aldı:

- İstihdam azaldı: İki yıl önce ülkede toplam istihdam sayısı 29 milyon 314 bin kişi iken 2020’de istihdam toplam 26 milyon 133 bine geriledi. İşsizlik Sigorta Fonu’ndan işverenlere yapılan teşvik ödemeleri 50 milyar TL’yi bulmasına karşın istihdamda büyük kayıp yaşandı.

- Umutsuzlar arttı: İktidarın sürekli istihdam paketleri açıklamasına rağmen resmi verilere göre iş bulma ümidi olmayan kişilerin sayısı 484 bin kişiden 1 milyon 174 bin kişiye ulaştı.

- Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı: 2019’da asgari ücret bin 604 TL’den 2 bin 20 TL’ye; 2020’de ise 2 bin 324 TL’ye yükseldi. Ancak bu artışlar açlık sınırının artış oranına göre çok düşük kaldı. Açlık sınırı iki yıl önce bin 714 TL iken bugün 2 bin 500 TL’yi geçti. Asgari ücret de değer kaybetti.

- 104 işçi intihar etti: 2018 ve 2019 yılları içerisinde geçim sıkıntısı, borç ve işsizlik nedeniyle resmi olmayan verilere göre en az 104 kişi hayatına son verdi. İki yılda en az 3 bin 684 işçi evine ekmek götürmek için çalışırken yaşamını yitirdi.

- ESK “Saray”a bağlandı: Ekonomik ve Sosyal Konsey yapılanmasının içeriği değiştirilerek “Saray”a bağlandı.

- Gelir kaybı arttı: Salgında en az 4 milyon 848 bin kişi gelir kaybına uğradı.