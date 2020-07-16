CHP'li Ağbaba: "Milyonlarca işçiyi açlığa mahkûm edecekler"

16 Temmuz 2020 Perşembe, 21:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İşsizlik Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngeren yasa tasarısıyla ilişkin “Simit 2 lira, çay 2 lira. 1 kişi 1 öğün 4 lira, 3 öğün 12 lira, 5 kişi 1 gün 60 lira, 30 gün 1.800 lira. İşçiye verilen para ne kadar? 1177 lira. Elinizi vicdanınıza koyun. 4 kişilik aile bu parayla nasıl geçinebilir. Sadece çay ve simit yeseler bile bu para yetmiyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis’e sunulan "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"yle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu.

Ağbaba, “Türkiye’de pandemi bir sağlık krizi olmasının ötesinde artık bir işçi sorunu, emekçi sorununa dönüşmüştür. İktidar bu süreç içerisinde krizi adeta fırsata çevirmiş, bu süre içerisinde işçi haklarını alabildiğince gasp etmiş, yetmemiş milyonlarca işçinin ücretini elinden almış, işçileri açlığa ve yoksulluğa mahkum etmiştir. Bu süreci en baştan itibarıyla tek bir kelime ile özetlememiz gerekirse o da şudur; Virüsten kurtulan işçi AKP iktidarına yakalanmıştır. Hatırlanacağı üzere Meclis'ten daha öncesinde ekonomik istihdam paketi geçmiş, tüm itirazlarımıza rağmen işçilerin ücretsiz izne çıkarılmasının, hatta işten çıkartılmasının önü açılmıştı” dedi.

CHP’li Ağbaba’nın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“MİLYONLARCA İŞÇİYİ 1 YIL BOYUNCA AÇLIĞA MAHKUM EDECEKLER”

Ağbaba, “Ücretsiz izne çıkartılan İşçilere günlük 39 TL yani aylık 1177 TL para verilmiş, bu durum AKP iktidarı tarafından pişkince ‘işçilerimizi salgının etkilerine karşı korumasız bırakmadık’ diye sunulmuştu. Ağbaba, "AKP tarafından getirilen bu taslak ile ücretsiz izin uygulaması 2021 yılına kadar uzatılabilecek” diyerek bu taslağın yasalaşması halinde milyonlarda işçinin 1 yıl boyunca açlıktan ölmesinin önünün açılacağını belirtti.

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AKP İktidara geldiği zaman simit ve çay hesabı yaptığını hatırlatan CHP’li Ağbaba, “Simit 2 lira, çay 2 lira. 1 kişi 1 öğün 4 lira, 3 öğün 12 lira, 5 kişi 1 gün 60 lira, 30 gün 1.800 lira. İşçiye verilen para ne kadar? 1177 lira. Elinizi vicdanınıza koyun. 4 kişilik aile bu parayla nasıl geçinebilir? Sadece çay ve simit yeseler bile bu para yetmiyor. Siz ne yaptınız? Milyonlarca işçiyi aileleri ile birlikte bir simitten ve bir bardak çaydan mahrum bıraktınız, şimdi de bu durumu 2021 yılı kadar uzatmanın önü açılsın istiyorsunuz. Madem ücretsiz iznin ve sefalet ücretinin önünü 1 yıllığına daha açıyorsunuz o zaman bizim de şöyle bir teklifimiz var; Vakıfbank yönetimine 13 bin TL maaş ile atadığınız yandaşlar da; danışman adı altında binlerce TL maaş ile çalıştırdığınız troller de; işe gitmeyip 10 yerden maaş alan akrabalarınız da ücretsiz izne çıkartılsın, aylık 1177 TL ile geçinsin. 1177 lira konusunda tüm parlamentoyu vicdanlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

İŞSİZLİK SİGORTA FONUNU BUGÜNE KADAR İŞÇİ DIŞINDA KULLANMAYAN KALMADI

İşsizlik sigorta fonunun sadece işsizler için kullanılması gerektiğini vurgulan Ağbaba, “Taslakta yer alan bir diğer madde ise salgın döneminde kısa çalışma ödeneği alanlarla ücretsiz izne gönderilip nakdi ücret desteğinden yararlandırılan iş yerlerinin işveren ve işçi SGK primlerinin önümüzdeki 3 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından ödenmesidir. Bu teklifin özeti şudur, işsizlik sigorta fonunu bugüne kadar işçi dışında kullanmayan kalmadı. Bu yasa teklifiyle işsizlik sigortası fonu bir kez daha amacı dışında kullanıma açılıyor. Devlet bu fondan elini çekmeli” dedi.

5 BİN LİRA MAAŞ ALAN KİŞİYİ BİN 500 LİRAYA MAHKUM EDİYORLAR

Ağbaba, kısa çalışma ödeneği, işçinin son 12 ayda aldığı ücretin yüzde 60’ı üzerinden ödendiğini anımsatarak, “En fazla asgari ücretin yüzde 150’sine kadar ödeme yapılabiliyor. Türkiye çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biri işçinin SSK’ya bildiriminin asgari ücret üzerinden yapılmasıdır. Örneğin kişi 5 bin TL ücret alsa da SSK’ya bildirimi asgari ücret üzerinden yapılmaktadır. İŞKUR, kısa çalışma ödeneğini ise SGK’ya bildirim üzerinden hesaplamakta, bu nedenle işçinin kısa çalışma ödeneği asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Yani işçi 5 bin TL alırken 1500 liralık kısa çalışma ödeneğine mahkum bırakılmaktadır. Kısa çalışma ödeneğinin en az asgari ücret tutarında olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

YANDAŞ FİRMALAR İŞÇİ ÇIKARACAK, HİÇBİR YAPTIRIM UYGULANMAYACAK

“Teklifte yer alan ‘belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımı ve yapım işlerinde işin sona ermesi’ hallerinde de iş akdinin feshedilmesine olanak sağlanıyor” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, konuşmasına şöyle devam etti:

“İhale veya yapım işlerindeki işçilerin işten çıkarılabilmesine ilişkin bu düzenleme haksız ve yersiz bir uygulama ve inşaat işverenlerini korumaya yönelik bir düzenlemedir. Söz konusu düzenleme nedeniyle inşaat işlerinin durdurulması veya ihalenin iptali gibi nedenlerle işçilerin işin sona ermesi nedeniyle işten çıkarılabilmesine olanak sağlanmaktadır. Bu durumda yandaş firmalar işçileri işten çıkartacak ve hiçbir yaptırıma uğramayacak.

İktidar getirdiği teklif ile iş güvenliği ve sağlığını yine bir kenara bırakılmaktadır. İşçinin canını ve sağlığını önemsemediğini bir kez daha göstermektedir. Teklifte, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2020 tarihi iken yapılan değişiklikle bu tarih 31 Aralık 2023’e ertelenmektedir. Türkiye’de bu sayı aralığında olan iş yeri sayısı 1,8 milyon. Bu iş yerlerinin her birinde üçer kişi çalıştığını düşünseniz 5,4 milyon işçi eder. AKP İktidarları döneminde en az 25 bin işçiyi iş cinayetlerine kurban gitti. Şimdi getirilen bu yasal düzenlemeyle en az 5,4 milyon işçinin canı 3 yıllığına daha tehlikeye atıyor. Meclis tarafından çıkarılan yasa, yine meclis eliyle 3 yıl erteleniyor.”