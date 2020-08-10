CHP'li Ağbaba'dan işsizlik verilerine tepki: Hem istihdamın düşürüp hem işsizliği azaltan tek ülke Türkiye

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerini değerlendirdi. Ağbaba, ‘dünyanın hiçbir yerinde istihdam azalırken işsizliğin azalmadığına’ dikkat çekerek, “Lakin istatistik kurumundan çıkan ve inandırma kurumuna dönüşen TÜİK, istihdamın geçen yıla göre 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişiye düştüğünü söylerken aynı zamanda da işsizliğin 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bine indiğini açıklıyor. Dünyada hem istihdamı düşürüp hem işsizliği azaltan tek ülke herhalde Türkiye’dir” dedi.



GÖREVİNDEN DERHAL İSTİFA ETMELİDİR

Yazılı açıklama yapan Ağbaba, halkın yüzde 81’nin TÜİK’e olan güveni kaybettiğini belirterek, “Göreve henüz birkaç ay önce başlamış olan TÜİK Başkanı, verilerin inkârına ve saptırmasına dayanan düzenin devamcısı olmak istemiyorsa görevinden derhal istifa etmelidir” ifadelerini kullandı.

'BİR KİŞİNİN İSTEDİĞİ RAKAMLARI GERÇEK VERİ OLARAK AÇIKLAMAK SUÇTUR'

Ağbaba, Türkiye’de ‘istihdam depremi’ yaşandığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

- 3 milyon 826 bin kişi olan dar işsizliğe ek olarak TÜİK, iş bulma ümidini yitirmiş ve çalışmaya hazır olan 4 milyon 713 bin kişiyi işsiz saymamaktadır.Zamana bağlı eksik ve yetersiz istihdam edilen 1 milyon 920 bin kişi ve ayrıca belirli bir sezon çalıştıktan sonra yine işsiz duruma düşecek olan 112 bin mevsimlik çalışanı TÜİK işsiz olarak nitelendirmemektedir.

TÜİK verileri uluslararası işsizlik hesaplama yöntemlerine göre yetersiz kalmaktadır ve gerçek işsizliği açıklamamaktadır. Bir kişinin istediği rakamları halka gerçek veri olarak açıklamak suçtur.

" İSTİHDAM OLMASINA RAĞMEN ÇALIŞAMAYAN TAMI TAMINA 5 MİLYON 11 BİN KİŞİ BULUNMAKTA"

- İstihdam yaşanan bir diğer dibe çakılma hali de iş başında olmayanların sayısındaki artış ve çalışma sürelerinde yaşanan düşüştür. Türkiye’de açıklanan söz konusu verilere göre istihdamda görünen 25 milyon 858 kişiden fiili olarak çalışan sayısı 20 milyon 847 bin kişi. Yani istihdam olmasına rağmen çalışamayan tamı tamına 5 milyon 11 bin kişi bulunmaktadır. Yine Türkiye’de haftalık çalışma süresi olan 45 saatlik çalışma süresi bu dönemde 39,7 saate düşmüştür.

-Türkiye’de hem iş başında olmayanların istihdamda görünüp iş başında olmayan yani gelirinde azalma yaşayan 5 milyon 11 bin kişinin işsiz olarak değerlendirilmemesi ise TÜİK’in ayrı bir kurnazlığıdır.

‘GENÇLERİN YÜZDE 40’I AİLESİNİ ELİNE MUHTAÇ’

-İstihdamda yaşanan deprem etkisin en çok gençlerde hissettiriyor. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artışla yüzde 24,9’ a yükselirken, bu yaş grubunda ki istihdam oranı ise geçen yıla göre yüzde 6,8’lik düşüş ile yüzde 26,6’ya inmiş oldu.

-Türkiye’de 25-29 yaş grubunda bulunan 6 milyon 115 bin gencimizin 2 milyon 450 bini yani yüzde 40’ı ne istihdamdan ne de eğitim hakkından yararlanabiliyor. İktidarın politikaları neticesinde bu yaş aralığındaki gençlerimiz maalesef ki evde anne ve babasının eline muhtaç şekilde yaşıyor.