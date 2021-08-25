CHP’li Ahmet Akın, kuraklık nedeniyle santrallarda elektrik üretiminin yarı yarıya düştüğünü belirtti

25 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Kuraklığın etkisiyle elektrik üretiminde hidroelektrik santrallarının payı yarı yarıya düştü. Dövize endeksli ithal kömür ve doğalgaz ile üretim yapan santralların payı ise ikiye katlandı. Mevcut üretim koşulları, sonbahar aylarında elektrik faturalarına yeni zamların sinyalini veriyor. Gerekirse akaryakıttaki gibi elektrikte de eşel sistemini devreye alın” çağrısında bulundu.

CHP’li Akın, elektrik faturalarında sonbahar döneminde yeni bir zammın kaçınılmaz olduğuna işaret etti. Akın, elektrik faturalarının yükselmesinin iki temel nedene dayandığını belirterek “Yıllar önce ucuz ve kaliteli hizmet verileceği iddiasıyla elektrik dağıtımının özelleştirilmesi maliyetleri değil, hizmet kalitesini düşürdü. Şirketlerin döviz üzerinden borçlanmaları, artan kur nedeniyle oluşan ek maliyet dağıtım bedeli olarak faturalara yansıtıldı. Dağıtım bedelleri son üç yılda iki kat arttı.

Öte yandan kuraklığa karşı önlem alınmadı. Hidroelektrik santralları yerine doğalgaz santralları devreye alındı ve elektrik üretim maliyetleri arttı. Bu artışa yönelik uyarıda bulunduğumuz nisan ve mayıs aylarında hidroelektrik santrallarının toplam üretimdeki payı yüzde 28’e gerilirken doğalgaz santrallarının üretimindeki toplam payı ise yüzde 24’e çıkmıştı. Bu durum 1 Temmuz’da elektrik faturalarına yüzde 15 oranında zamma neden oldu” dedi.

‘DÖVİZ YÜKSELİNCE’

Akın, bugün çok daha kötü bir tablo yaşandığını kaydederek “Hidroelektrik santrallarının üretimindeki payı nisan-mayıs dönemine göre neredeyse yarı yarıya azalırken ithal girdili santralların payı ise iki kat arttı.

TEİAŞ’ın verilerine göre ağustos ayında (1-23 Ağustos) elektrik üretiminde hidroelektriğin payı akarsuda yüzde 3, barajda yüzde 12 olmak üzere toplam yüzde 15 oranına gerilirken doğalgaz santrallarının payı ise yüzde 37’ye yükseldi. Doğalgazın yanı sıra ithal kömürle çalışan termik santralların elektrik üretimindeki payı ise 16.5’e çıktı.

Dövizle alınan doğalgaz ve ithal kömürün payı elektrik üretiminde yüzde 53.5 olarak gerçekleşti” değerlendirmesinde bulundu.

‘VATANDAŞA YANSITMAYIN’

Elektrik üretimindeki mevcut durumun maliyet artışına neden olacağını vurgulayan Akın, şunlar kaydetti:

“Üretimdeki mevcut kaynak dağılımının devam etmesi; sonbahar aylarında yeni zamların sinyalini veriyor. Bu üretim dengesiyle artan maliyetlerin faturası vatandaşa kesilmemeli. Gerekirse akaryakıt ürünlerinde hayata geçirilen eşel mobil sistemine benzer bir modeli elektrik için de gündeme alınmalı ve vatandaşın elektrik faturalarını düşürmeli.”