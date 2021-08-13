CHP'li Ahmet Akın, vatandaşları yeşil enerji kullanmaya teşvik eden YETA'nın iflas ettiğini belirtti

13 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

CHP’li Akın, iktidarın 1 Ağustos 2020’de tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kullanmalarının teşvik edilmesi amacıyla uygulamaya koyduğu YETA sisteminin bir yılda fiyaskoya dönüştüğünü söyledi. Türkiye’nin art arda yaşadığı doğal afetlerin önemli nedenlerinden biri olan iklim krizi ile mücadele için tüketicilerin yeşil enerji kullanmaları konusunda özendirilmesi ve teşvik edilmesinin şart olduğuna dikkat çeken Akın, “Uygulandığı ilk yıl içerisinde YETA’da fiyatlar, normal tarifenin neredeyse iki katına çıktı. Son olarak 1 Temmuz’da elektrikte normal tarifelere yüzde 15 zam yapılırken yeşil tarife ise yüzde 24 oranında zamlandı. Meskenlerde ve ticarethanelerde normal abonelerden çok daha pahalı olan YETA, uygulama amacından saptı. Sistem artık teşvik yerine cezalandırmaya dönüştü” diye konuştu.

‘FAHİŞ ZAMLARIN ETKİSİ’

Akın, Türkiye’de bir yıldır uygulanan YETA’yla ilgili Bilgi Edinme Yasası kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne başvurduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan gelen yanıta göre Ağustos 2020’den bu yana YETA’daki kullanıcı sayısı meskenlerde 100, ticarethanelerde ise 56’ya ulaşmış. Toplam 156 aboneden elde edilen gelir ise sadece 30 bin 102 TL. YETA, iklim kriziyle mücadele ve yeşil enerjinin kullanımının özendirilmesi, teşvik edilmesi amaçlarıyla başlatılmıştı. Ancak iktidar bir yıl içinde yaptığı fahiş zamlarla vatandaşların YETA’dan kaçmasına neden oldu. Nereden bakarsanız fiyasko. Mantık bunun neresinde? İktidarın iklim kriziyle mücadeleyi de dikkate alarak YETA’yı ulaşılabilir seviyeye getirmesi gerekiyor.”