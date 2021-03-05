CHP'li Ahmet Kaya'dan o karara açıklama talebi: "Depolar çay dolu, biz Azerbaycan'dan çay ithal ediyoruz"

05 Mart 2021 Cuma, 14:55

Çay üretiminde dünya beşincisi olan Türkiye'nin Azerbaycan’dan 300 ton hazır ambalajlarda siyah çay ithal etmesine CHP'den tepki geldi.

1 Mart 2021’de 3583 karar ve 31411 sayılı Resmi Gazete’de, Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeili Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. Yayınlanan karar Azerbaycan ile Türkiye arasında bazı ürünlerde ithalat gümrük vergisi muafiyetini içerirken bu ürünlerin arasında çayın da olması dikkat çekti. Buna göre Türkiye, Azerbaycan’dan 300 ton fermente edilmiş ve 3 kiloyu geçmeyen hazır ambalajlarda siyah çay ithal edecek.

Kararla ilgili Meclis’te bir konuşma yapan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya şu ifadeleri kullandı:

"DEPOLARDA KÜFLENİYOR"

“Elimde 3583 karar sayılı, Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeili Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı var. Bu kararı şöyle açıklayayım: içeriğinde 300 ton siyah çayın, tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatla gümrük vergisinden muaf, yani sıfır gümrük vergisiyle Türkiye'ye getirilmesinden bahsediliyor. Buradan soruyorum, Türkiye dünyada 5. büyük çay üreticisi bir ülkedir. Rize'de, Trabzon'da, Giresun'da, Artvin'de binlerce insanımız çaydan ekmek yiyor. Türkiye'nin yerli ve millî çayı varken bir başka ülkeden, Azerbaycan'dan niye çay alıyoruz? Bu ithalat kararının altına imza atanlar lütfen bunu çıksın açıklasınlar.

ÇAYIMIZA VE ÜRETİCİLERİMİZE BÜYÜK BİR HAKSIZLIK DEĞİL Mİ?

‘Yerliyiz, millîyiz’ diyorlar ama bizim çay üreticimiz perişanken, ÇAYKUR'un depoları Türk çaylarıyla doluyken, Sayıştay raporlarına yansıyan bilgilere göre; 122 bin ton çayın depolarda beklediği, geçmiş yıllardan kalan 20 bin ton çayın küflenerek imha edildiği iddiaları ortadayken, Azerbaycan’dan çay ithal etmek de ne demek? Allah akıl fikir vicdan versin. Bu bizim çay üreticilerimize, yerli ve milli çayımıza büyük bir haksızlık değil mi? Kardeş ülkemiz Azerbaycan ile iki devlet bir milletiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ancak önce can sonra canan; yani önce kendi çay üreticimiz...

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ 5 YILDIR 1 KURUŞ ARTMADI

Gübre fiyatları, malzeme fiyatları ve işçilik maliyetlerinin yanı sıra hemen her şeyin yüzde 100 arttığına; ancak çiftçiye verilen destek ödemelerinin 5 yıldır artmadığına da dikkat çeken Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı, çay üreticilerimize 2020 yılı için kilogram başına 13 kuruş destekleme verileceğini açıklamıştı. Gübre ve malzeme fiyatları, işçilik maliyetleri, hemen her şey yüzde 100’den fazla artarken destekleme fiyatları beş yıldır 1 kuruş dahi artırılmadı. Her şeye zam yapılırken destekleme fiyatları niye artırılmıyor?”

ÇAY ÜRETİCİLERİMİZİN CEBİNDE GÜBRE ALACAK PARASI YOK

Ayrıca, mart ayına geldik, çayda gübreleme dönemi başladı ama çay üreticilerimizin cebinde gübre alacak paraları yok. Pandeminin ve ekonomik sıkıntıların belini büktüğü Rize, Trabzon, Artvin, Ordu ve Giresun illerimizdeki yaklaşık 200 bin çay üreticimiz gübre almak için destekleme paralarının bir an önce hesaplarına yatırılmasını bekliyor. Buradan Tarım ve Orman Bakanlığı ve ÇAYKUR yetkililerine sesleniyorum. Destekleme ödemelerini bir an önce yatırın ve çay üreticilerimizin hakkı olan bu paralardan ÇAYKUR’a ve bankalara kesilen komisyon uygulamasına son verin.”



