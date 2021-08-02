CHP'li Akın açıkladı: Elektrik kesintilerinin sebebini ne?

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:59

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bu sabah itibariyle Türkiye genelinde pek çok ilde yaşanan elektrik kesintilerinin üretim-tüketim dengesindeki plansızlıktan kaynaklandığını açıkladı.

Ahmet Akın, “Ülkemizin enerji güvenliğini sağlamakla sorumlu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Karadeniz’de henüz teknik rapor bile hazırlanmadan siyasi şov yapmak yerine; üretim-tüketim dengesini koruması gerekmektedir” değerlendirmesini yaptı.

"ÜLKE GENELİNDE KESİNTİ YAŞANIYOR"

Akın, Türkiye genelinde pek çok ilimizde bu sabah itibariyle elektrik kesintileri yaşanmaya başladığını belirterek, “Elektrik kesintileri bu sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Kocaeli Konya, Kayseri, Bilecik, Muğla, Antalya, Adana, Yozgat ve Mersin’de yaşanırken; gün içinde de diğer illerimizden kesinti haberleri gelmeye devam etmiştir. Elektrik kesintileri başta sanayi üretimi olmak üzere; yılın en sıcak günlerinde vatandaşlarımızı mağdur etmektedir” dedi.

"PLANSIZLIKTAN KAYNAKLANIYOR"

Kesintilerin nedeninin arıza değil, elektrik üretim ve tüketimindeki plansızlıktan kaynaklandığını kaydeden Akın, “Türkiye’nin elektrik üretim santrallerindeki kurulu gücünün tüketime göre çok fazla olmasına karşın; elektrik tüketiminin öngörülememesi ülke genelinde planlı kesintilerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum iktidarın enerji politikalarındaki beceriksizliğinin en açık örneğidir” ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN BECERİKSİZLİĞİ"

“İktidar; yangın söndürme uçaklarını hangarda çürüttüğü gibi; ülkemizdeki pek çok elektrik üretim santralini zamanında devreye almayarak üretim ve tüketimde dengesizliğe neden olmaktadır” diye Akın şunları kaydetti:

"Elektrik üretiminin tüketimi karşılamaması nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerin tek nedeni iktidarın enerji alanında yanlış politikalarıdır. Türkiye genelinde kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerindeki üretimin düşeceği aylar öncesinden bilinmektedir. İktidar, hidroelektrik santralleri ikame etmek yerine planlı kesintiler yapmayı tercih etmektedir. Elektrik faturaları daha geçtiğimiz ay yüzde 15 oranında zamlanmıştır. Son 3 yılda elektriğe gelen zam yüzde 98’i bulmasına karşın bugün Türkiye’nin elektrik enerjisinin kesintisiz sağlanması ve enerji güvenliği tartışmalı hale gelmiştir. Ülkemizin enerji güvenliğini sağlamakla sorumlu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Karadeniz’de henüz teknik rapor bile hazırlanmadan siyasi şov yapmak yerine; üretim-tüketim dengesini koruması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza önceden haber verilmeden yapılan kesintilerin hafta boyunca devam etmesi olasıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kesintilerle ilgili bir an önce açıklama yapmalıdır.”