CHP’li Akın, pazarlık usulü ihaleyle yandaş şirketlere kaynak aktarıldığını söyledi

28 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 yılı içerisinde hızlı tren, metro, tramvay yapım ve inşaat işlerinden oluşan projelerle ilgili ihalelerin neredeyse tamamının kapalı olarak, istisna kabul edilen pazarlık usulüyle yapıldığını açıkladı.

Tutarının 42 milyar TL’yi bulduğunun tahmin edildiğini söyleyen CHP’li Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından 2020 yılı içerisinde ilansız ve belli firmaların davet edilmesi yöntemiyle gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili bir derleme hazırladı. Akın’ın gerçekleştirdiği çalışmada, şu tespitler yer aldı:

12 ihale yapıldı: AYGM tarafından yapım ve inşaat işlerini kapsayan pazarlık usulüyle 12 ihale pazarlık usulüyle gerçekleştirdi. İhaleler ilansız ve belli firmaların davet edilmesiyle düzenlendi. 12 ihaleden yalnızca 4’ü kamuoyuyla paylaşıldı. Başka bir deyişle pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihalelerin yüzde 76’sı kamuoyundan gizlendi. Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin toplam tutarının yaklaşık 42 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu tutarın neredeyse tamamının kamuoyuna sonucu açıklanmayan ihalelerden oluşması dikkat çekti.

Cengiz Holding aldı: Mevzuata göre sonuçları kamuoyuna açıklanan pazarlık usulüyle yapılan 4 ihalenin toplam tutarı 1 milyar 446 milyon TL olurken, burada en büyük payı iktidara yakınlığıyla bilinen 5’li çete olarak tanımlanan firmalardan biri aldı. Cengiz Holding, açıklanan pazarlık usulü ihalelerde 1,37 milyar TL ile en büyük paya sahip oldu.

Sır ihaleler: Sonuçları açıklanmayan pazarlık usulüyle yapılan ihalenin toplam tutarının ise yaklaşık 40.5 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu 8 ihalede aslan payını iktidara yakınlığıyla bilinen firmalar aldı. Buna göre Kolin, Kalyon, Cengiz firmalarına toplamda 4 farklı projeyle 11 milyar 770 milyon TL büyüklüğünde ihale verildi.

‘YANDAŞA VERİYORLAR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, “AK Parti iktidarı kamu ihale mevzuatını hiç sevmedi ve bu mevzuatı kendilerine göre değiştirdi. İhaleleri keyfine göre dağıtmak için çok çaba gösterdiler.

2003’ten bu yana 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu defalarca değiştirildi. Kanuna uymak yerine kendilerine kanunu uydurdular. Böylece adrese teslim ihaleler devreye sokuldu. Bunu yapabilmek için de AK Parti, Kamu İhale Kanunu’nun istisnai hükümlerini istismar ederek, istisnayı usul haline getirmeye başladı. Pazarlık usulü ile verilen ihaleler de bunun sonucudur. Halkın parasını bu usulle yandaşlara veriyorlar” dedi.