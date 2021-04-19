CHP'li Alban'dan 'orman yangınları' uyarısı: Bu yaz sabotaj olayları artabilir
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin sabotaj iddalarında bulunarak "Amaçları yeni yapı alanları açmak" dedi.
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, önceki gün iki ayrı ilçede 5 dakika arayla çıkan orman yangınlarına dikkat çekerek, "Muğla'ya son zamanlarda yapılan yağma ve talan girişimlerinin arttığını açıkça görüyoruz. Nisan ayı olmasına rağmen çıkan orman yangınları, bizde bu yangınların sabotaj ihtimali olması kuşkusunu yaratıyor. Amaçları yeni yapı alanları açmak" dedi.
Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi ve Kavaklıdere ilçesi Sazaklı mevkiinde önceki gün çıkan orman yangınlarının sabotaj olup olmadığı araştırılıyor. Konuyu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na verdiği soru önergesiyle gündeme getiren CHP'li Alban, özellikle turizm alanlarında yapılmak istenen yapılaşmaya dikkat çekti.
"BAKANLIK YANGIN SÖNDÜRMEDE YETERSİZ"
Önceki yıl kısa sürede büyük bir alana yayılarak büyük hasar veren Dalaman- Göcek Orman yangınlarını hatırlatan Alban, "Bakanlığın elinde yeterli sayıda yangın söndürme uçağı ve helikopteri bulunmadığı için bu yangınlar büyümüş ve günler sonra ancak söndürebilmişti. Bu yangınlardan ders çıkarılmadığını görüyoruz. Hala yeteri kadar ekipman olmadığı şüphesi var" dedi. Bakanlığın elinde orman yangınlarıyla mücadele kullanılacak uçak ve helikopter ile ekipmanların sayısını da önergesinde soran Alban, "bu yaz özellikle çok dikkatli olmamız lazım. Nisan ayında bile bu tür yangınlar çıkabiliyorsa, Temmuz-Ağustos'u düşünmek bile istemiyorum. Bakanlığı önlemleri artırması konusunda şimdiden uyarıyoruz" diye konuştu.
Önceki gün çıkan yangında Menteşe'de 25 hektar, Kavaklıdere'de ise 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirten Alban, “ekonomik kayıpların geriye dönük olarak telafisi bir şekilde yapılabilir ama ekolojik kayıpların telafisinin mümkün olmadığını” ifade etti.
Video Haberler
- Çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlık marka marka açıkladı: İşte güvensiz maskeler
- İstanbul'a uyarı: Dışarı çıkmamakta fayda görüyorum
- Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı
- Çok çarpıcı aşı anketi: İşte aşıya karşı olanların oranı
- Yeşilçam'ın usta ismi Erol Demiröz yaşamını yitirdi
- SP, kadın kolları bir erkeğe emanet
- Güney Kore'den 'Bitcoin' kararı
- 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ yaşamını yitirdi
- CHP'li Torbalı Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
- Ekonomist Uğur Gürses: Savaş çıksa dolar yok