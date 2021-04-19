CHP'li Alban'dan 'orman yangınları' uyarısı: Bu yaz sabotaj olayları artabilir

19 Nisan 2021 Pazartesi, 12:12

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, önceki gün iki ayrı ilçede 5 dakika arayla çıkan orman yangınlarına dikkat çekerek, "Muğla'ya son zamanlarda yapılan yağma ve talan girişimlerinin arttığını açıkça görüyoruz. Nisan ayı olmasına rağmen çıkan orman yangınları, bizde bu yangınların sabotaj ihtimali olması kuşkusunu yaratıyor. Amaçları yeni yapı alanları açmak" dedi.

Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi ve Kavaklıdere ilçesi Sazaklı mevkiinde önceki gün çıkan orman yangınlarının sabotaj olup olmadığı araştırılıyor. Konuyu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na verdiği soru önergesiyle gündeme getiren CHP'li Alban, özellikle turizm alanlarında yapılmak istenen yapılaşmaya dikkat çekti.

"BAKANLIK YANGIN SÖNDÜRMEDE YETERSİZ"

Önceki yıl kısa sürede büyük bir alana yayılarak büyük hasar veren Dalaman- Göcek Orman yangınlarını hatırlatan Alban, "Bakanlığın elinde yeterli sayıda yangın söndürme uçağı ve helikopteri bulunmadığı için bu yangınlar büyümüş ve günler sonra ancak söndürebilmişti. Bu yangınlardan ders çıkarılmadığını görüyoruz. Hala yeteri kadar ekipman olmadığı şüphesi var" dedi. Bakanlığın elinde orman yangınlarıyla mücadele kullanılacak uçak ve helikopter ile ekipmanların sayısını da önergesinde soran Alban, "bu yaz özellikle çok dikkatli olmamız lazım. Nisan ayında bile bu tür yangınlar çıkabiliyorsa, Temmuz-Ağustos'u düşünmek bile istemiyorum. Bakanlığı önlemleri artırması konusunda şimdiden uyarıyoruz" diye konuştu.

Önceki gün çıkan yangında Menteşe'de 25 hektar, Kavaklıdere'de ise 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirten Alban, “ekonomik kayıpların geriye dönük olarak telafisi bir şekilde yapılabilir ama ekolojik kayıpların telafisinin mümkün olmadığını” ifade etti.