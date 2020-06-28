CHP’li Altay’dan, Gökçek'e tazminat davası
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 11 Haziran’da sosyal medya hesabından kendisi hakkında “Erdoğan Libya petrollerinin peşinde. Buna izin vermeyiz” ifadesini söylemiş gibi göstermesi ve bunun üzerinden hakaret etmesi gerekçesiyle tazminat davası açtı.
Altay’ın mahkeme başvurusunda yapmadığı bir açıklama
üzerinden oluşturulan algıyla kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu
gerekçesiyle 30 bin liralık manevi tazminat talep edildi.
Başvuruda, Gökçek’in söz konusu iftirayı içeren tweet
paylaşımlarıyla CHP’li Altay’ın hedef gösterilmesinin ardından hükümete yakın
pek çok yazarın da aynı konu üzerinden algı yaratmaya çalıştığı belirtildi.
Başvuruda; Yenişafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim
Karagül’ün bu konu üzerinden Altay’a “vatan haini” dediği kaydedildi.
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