CHP'li Altay'dan sert çıkış: Önce Erdoğan'ı yargılamak lazım

24 Haziran 2020 Çarşamba, 16:40

CHP'li Altay, mecliste düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Libya’da şehitlerimiz var" ve "TSK mensubu olmamakla birlikte Libya’da şehit unsurlarımız var" sözlerini hatırlatarak "Böyle bir yargılama olacaksa önce sayın Erdoğan’ı yargılamak lazım" dedi.

Erdoğan'a "Basına had bildirerek iktidarını perçinleyemezsin" diye seslenen Altay, gazetecilerin yargılanmasındaki çelişkilere dikkat çekti.

Altay, Anayasa Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği hak ihlali kararı ile ilgili ise "Demirtaş’ın tahliye edilmemesi garip bir durumdur. Demirtaş adeta siyasi rehine gibi içeride tutuluyor" dedi.

Altay şöyle konuştu:

"Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Aydın Keser, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, Murat Ağırel yargılanıyor. Neden yargılanıyorlar? Libya’daki MİT mensubunun cenazesini haber yapmışlar. Böyle bir yargılama olacaksa önce Erdoğan’ı yargılamak lazım. Hepimize 'Libya’da şehitlerimiz var diyen kim? Hepimize 'TSK mensubu olmamakla birlikte Libya’da şehit unsurlarımız var’ diyen kim? Libya’da şehit olan MİT mensuplarımıza Allah’tan rahmet dilerim. Bu kafaya göre, şimdi ben de suç işledim. Ama ben bunu Erdoğan’dan duydum. Bana Erdoğan söyledi. ‘Libya’da şehidimiz var, Libya’da TSK mensubu olmayan unsurlarımız’ var dedi. Başka siyasilerde TBMM’de bunu gündeme getirdiler. Erdoğan’a tavsiyem olsun; bu intikam davası sana bir şey sağlamaz. Basına had bildirerek iktidarını perçinleyemezsin. Devleti bir tehdit mekanizması olarak kullanamazsın. Burun sürttürmeye, had bildirmeye çalışıyorsun, çalıştıkça da batıyorsun. Bir an önce o ihtirasından, öfkenden vazgeç diyorum Erdoğan’a."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği hak ihlali kararı ile ilgili "Demirtaş’ın tahliye edilmemesi garip bir durumdur. Demirtaş adeta siyasi rehine gibi içeride tutuluyor" dedi.

CHP'li Altay mecliste düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Demirtaş’ın tahliye edilmemesi garip bir durumdur. Demirtaş adeta siyasi rehine gibi içeride tutuluyor. Çok sayıda gazeteci, siyasetçi, düşünür bir rehine mantığı ile bir gözdağı mantığı ile cezaevinde tutuluyor. Biz Erdoğan’ın 2002 seçimlerinden önce hakkını, hukukunu nasıl savunduysak bugün de haksız hukuksuz özgürlüklerinden mahrum bırakılmış herkesin hakkını hukukunu savunmayı kendimize görev ve şiar edindik."