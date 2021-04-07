CHP'li Antmen: Bu kişi Erdoğan'ın koruması mıdır?

07 Nisan 2021 Çarşamba, 06:59

Cumhurbaşkanlığı'nda yakın koruma olduğu iddia edilen Hakan Tek'in TikTok hesabından paylaştığı videodaki para görüntüleri ortaya çıktı.

Hakan Tek'in videoda yüzlerce lirayı saçtığı görülürken, diğer videoda ise deste deste Avro paylaştığı görüldü.

Şahsın, milyonlarca liralık Mesarati marka araç kullanması da dikkat çekti.

Hakan Tek isimli kişinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonlarda Süleyman Soylu, Hulusi Akar ve Binali Yıldırım ile çektirdiği fotoğraflar da ortaya çıktı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de haberi alıntılayarak şu paylaşımı yaptı;

"1 - Milyonluk arabalara binen ve yüzbinlerce dolar ve Avro ile video çeken bu kişi Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması mıdır?

2 - Bu kişi koruma ise bu kadar parayı nereden kazanmıştır? Yahut bu paralar başkalarının mıdır? Öyleyse bunlar kimlerdir?"