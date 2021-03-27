'Kokain değil, pudra şekeriydi' diyerek kendini savunan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, serbest bırakıldı

27 Mart 2021 Cumartesi, 23:32

Lüks aracında uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İfadesinde kokain kullandığını reddeden Ayvatoğlu, “Kokain değil pudra şekeriydi. Şaka yapıyorduk” dedi.

Ankaragazetecisi.com'da yer alan habere göre; 26 Mart’ta gözaltına alınan ve AKP Genel Merkezi’ndeki işinden atılan Kürşat Ayvatoğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından bugün Ankara Adliyesi’ne çıkarıldı. Soruşturma savcısı tarafından ifadesi alınan Ayvatoğlu, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hâkimlik, Ayvatoğlu’na haftada bir karakola imza vermesi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

"PUDRA ŞEKERİ" DEDİ

Kürşat Ayvatoğlu’nun ifadesine ankaragazetecisi.com ulaştı. Ayvatoğlu, ifadesinde kokain çektiği iddialarını reddederek, şaka amaçlı pudra şekeri çektiklerini öne sürdü:

“Görüntülerdeki sürücü koltuğunda oturan beyaz gömlekli kişi benim. Bu video, yaklaşık 2 yıl önce Kastamonu’da benim haberim olmadan çekilmiş. Yanımda bulunan ve sesi gelen şahıslardan ön koltukta oturan kişi, benim çocukluk arkadaşım D.O. isimli şahıstır. Yine arka koltukta videoyu çeken kişi ise arkadaşım U.K.’dir. Bu iki arkadaşım da Kastamonu’da ikamet eder. Görüntülerdeki benim burnuma çekmiş olduğum madde kesinlikle uyuşturucu madde değildir.

Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabancı müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır.

Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Benim kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım.Bana şantaj yapıldı. Ben hiç kimseyi uyuşturucu maddeye özendirmedim. Çünkü ben bu görüntülerde uyuşturucu madde kullanmıyorum. Bu konuyla ilgili olarak mağdurum. Bana şantaj yapıldı. Bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulunacağım.”

BİRİNCİ SAVUNDU, CHP'Lİ BOZKURT DALGA GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li üyesi Mücahit Birinci, kişisel Twitter hesabından, Ayvatoğlu hakkında, "Uyuşturucu kullanan bir genci kınamak kolay... Onu yerden yere vurmak da kolay... Bir siyasi skandala çevirme çabası da kolay... Zor olan o genç tek değil, uyuşturucu maalesef gençlerimizi tehdit ediyor. Kınamak yerine ulaşmamız lazım, çabalamamız lazım" açıklaması yaptı.

CHP'li Hüsnü Bozkurt Birinci'nin bu açıklamlarını tiye aldı. AKP'li Birinci'ye yanıt veren Bozkurt, "Hemen “uyuşturucu kullanıcısı” diye damgaladın çocukcağızı! Bak helal kazancı ile aldığı trilyonluk otomobilinde kokain değil pudra şekeri çekiyormuş meğer... Hem günahını aldınız, hem işinden ettiniz masumu! Şimdi “büro memuru” maaşı olmadan nasıl jakuzi keyfi yapacak?" dedi.

CHP'li Ali Özgündüz ise Ziya Paşa'nın sözleriyle tepkisini dile getirdi. Özgündüz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ziya Paşa'nın dediği gibi; "Siz herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsınız? " "Pudra şekeri" öyle mi? Her şey normale döndüğünde, yargı bağımsız olduğunda, bu ve benzeri dosyalar yeniden açılır ve her şeyin hesabı sorulur! Bu defter böyle kapanmaz merak etmeyin."