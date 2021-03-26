AKP'li Birinci'den Ayvatoğlu'na savunma: "O genci kınamak kolay..."
AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, lüks bir araç içerisinde uyuşturucu kullanan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'yla ilgili "Uyuşturucu kullanan bir genci kınamak kolay..." dedi, "Ayvatoğlu'nu kınamak yerine ona ulaşmak gerektiğini" öne sürdü.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, lüks bir araç içerisinde uyuşturucu kullandığı görülen ve AKP Genel Merkez büro çalışanı olduğu belirtilen Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili AKP yönetiminden bir açıklama geldi.
AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, görüntülerle ilgili gelen yorumlar üzerine sosyal medya hesabından "Uyuşturucu kullanan bir genci kınamak kolay... Onu yerden yere vurmak da kolay... Bir siyasi skandala çevirme çabası da kolay... Zor olan o genç tek değil, uyuşturucu maalesef gençlerimizi tehdit ediyor. Kınamak yerine ulaşmamız lazım, çabalamamız lazım..." yanıtı verdi.
Kendisinin Yeşilay Cemiyeti yöneticisi olduğunu belirten Birinci, "Bu afetten siyaset çıkaranlar basit iş peşindeler." iddiasında bulundu.
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