CHP'li Antmen, Mersin'deki orman katliamını Meclis'e taşıdı
Mersin'de yaşanan ağaç katliamıyla ilgili Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verildi.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin'in merkez ilçelerinden Yenişehir'e bağlı Emirler Mahallesi'ndeki orman katliamını Meclis gündemine taşıdı.
Alpay Antmen, Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.
Antmen, Orman Bölge Müdürlüğünün 500 dönümlük alanda ağaç kesmeye başladığını ve kesilen ağaçların içerisinde genç ağaçların da olduğunu belirterek “Ağaçlar kesilirse ve yenileri dikilse dahi biz bu ormanları eskisi gibi bir daha en erken 20 yıl sonra göreceğiz. Bunun hiçbir bilimsel tarafı bulunmamaktadır. Çıplak alanlar ve araziler ağaçlandırılacağına var olanların kesilmesinin hiçbir açıklaması yok. Ağaçların kesilmesine halk karşı, demokratik kitle örgütleri karşı, biz karşıyız ama bir tek ağaçları koruması gereken Orman Bölge Müdürlüğü taraf.” ifadelerini kullandı.
Antmen'in önergesinde yer alan sorular şu şekilde:
1 – Mersin Emirler Mahallesinde ağaçların kesilmesinin gerekçesi nedir? Genç ağaçlar neden katledilmektedir? Bu bölgenin orman statüsü değiştirilecek midir? Bahsi geçen bölge ve yakınlarında yapılaşma gündemde midir? Ağaçlar bir inşaat yapımı amacıyla mı kesilmektedir?
2 – Ağaçların kesilmesi öncesinde uzmanların, bölge halkının ve ilgili demokratik kitle örgütlerinin görüşleri neden alınmamıştır?
3 – Mersin’de kayıtlı/kayıtsız olan orman arazisi ne kadardır?
4 – Mersin’de yer alan orman arazilerinin ne kadarı şu anda boş durumdadır? Boş olan orman arazisi statüsündeki alanlar hangi ilçelerdedir?
5 – Mersin’de ağaçlandırma yapılması planlanan ne kadar orman arazisi bulunmaktadır? Bunlar hangi ilçelerdedir?
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