CHP'li Ayhan Barut: Meralar ranta açılmasın

14 Haziran 2021 Pazartesi, 09:41

Köylülerin protesto ettiği kum ve çakıl ocağı nedeniyle hayvancılığın bitme noktasına getirildiğini kaydeden Ayhan Barut, tarım topraklarının betona teslim edilmesi yetmiyormuş gibi meraların da imara ve ranta açıldığını kaydetti. Tarımda ve hayvancılıkta tamamen dışa bağımlı hale getirilen üretici köylünün, hayvancılık yapmasına da engel olunduğuna dikkat çeken Barut, Türkiye’de yaklaşık 200 bin hektar mera alanının vasıf değişikliği adı altında imara ve ranta açıldığına vurgu yaptı.

"İNEĞİ BİLE HACZETTİLER"

Mera, yaylak ve kışlakların amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Ayhan Barut, zorunlu haller ve alternatif alan bulunmamasını bahane edenlerin; tarımı, hayvancılığı ve üreticiyi hiçe sayarak meraları da yok ettiğini belirtti. Ceyhan'daki köylülerin 600 dönümlük mera alanının parça parça elinden alınması sonucu bölgedeki hayvancılığın büyük bir darbe yediğini söyleyen Barut, mevcut mera alanlarının kullanımı için köylüden zaten para alındığını, bu da yetmezmiş gibi mera alanlarının da yok edildiğini kaydetti. Yerlilik ve millilik edebiyatı yapanların milli tarım ve milli hayvancılığı bitirdiğini aktaran Barut, köylünün, çiftçinin evinin önündeki traktörün, ahırındaki ineğin bile haciz edildiğini belirterek yanlıştan vazgeçilmesini istedi.