CHP’li Aytuğ Atıcı, ‘direnişin’ kitabını yazdı

29 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bu darbe bize Allah’ın bir lütfudur” dediğini anımsatan Atıcı, “Bu işin temel noktası budur. Gördük ki darbeyi bahane ederek OHAL ile bütün diktatoryal heveslerini aldılar ve hâlâ bunu kullanıyorlar. AKP’nin kanunlaştırdığı yetkiler ve uygulamalar hâlâ hayatımızda” dedi.

Eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın OHAL sürecini protesto etmek için uzattığı sakalını ve eylemini konu alan “Sakal, Bir Direniş Sembolü” adlı kitabı Sarmal Kitabevi’nden çıktı. Parlamento tarihinin en uzun protestosu olan sakal eyleminin uluslararası boyutta ses getirdiğini aktaran Atıcı, “Darbe girişiminin ardından 2-3 gün içinde OHAL ilan edileceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Biz de darbenin arkasından hangi tarikat ve grupların olduğunu devletin bildiğini bunları ayıklamanın zor olmadığını söyledik. ‘Biz OHAL ile 3 ayda hızlıca bu işi bitireceğiz’ denildi. Ama darbeden 5 gün sonra sivil darbe ortaya çıktı. Ben de 20 Temmuz 2016 yılında protesto amaçlı sakal bıraktım” dedi.

‘UNUTURULMAMALI’

2016 yılında ilan edilen OHAL’in 2018 yılında seçim vaadi olarak kaldırıldığına dikkat çeken Atıcı, “Ancak uygulama o kadar hoşlarına gitti ki bu seferinde günümüze kadar OHAL’i sürekli kılacak düzenlemeler yapıldı. Valilikler OHAL’den kalan yetkileri hâlâ kullanıyor. Anayasaya göre OHAL ilan edilebilir. Ama kontrol altına alınan bir darbe için OHAL’in bu kadar uzun süreli kullanılması ne kadar doğruydu?” ifadelerini kullandı.

OHAL sürecinde çıkarılan bütün kanunların FETÖ ile mücadele konusunda olması gerektiğini kaydeden Aytuğ Atıcı, “OHAL kararnamesi ile kış lastiği uygulamasını getirdiler. Televizyondaki evlilik programlarını kaldırırken, üniversitelerdeki rektör seçimlerini iptal ettiler. OHAL’in verdiği yetki ile Kanun Hükmünde Kararname çıkararak bunları uygulamaya soktular. Anayasaya aykırı olarak böyle birçok kanun çıkarıldı. Karşımızdaki zihniyet darbe sonrası sırtını OHAL’e yaslayan bir zihniyet. Demokrasinin yanında olmak zorundayız. OHAL pek çok insanı perişan etti. FETÖ karşıtı insanlar bile işlerinden ihraç edildi. Suçsuzluğu kanıtlanan birçok kişi hâlâ işlerine iade edilmiş değil. OHAL döneminde yaşadıklarımız unutulmamalı. Unutturmamalıyız” diye konuştu.