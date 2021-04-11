CHP'li Bakan isyan etti

11 Nisan 2021 Pazar, 15:15

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilen, aralarında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA) de bulunduğu 33 askeri hastanenin durumunu TBMM gündemine getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle birer soru önergesi veren CHP'li Bakan, bu hastanelerin tekrar açılmasının gündemde olup olmadığını sordu.

CHP’li Bakan şu görüşleri dile getirdi:

“OHAL’in bıraktığı enkaz temizlenir mi bilemiyorum… 5 yıldır asker hastanelerinden devrolan sağlıkçıların yaşadıkları mağduriyetleri anlatmaya çalışıyoruz. Binlerce sağlıkçının, yıllarca TSK’da çalıştığı bölümler ve kurs sertifikaları hiçe sayıldı. İnsanların hem özlük hakları ellerinden alındı hem sertifikaları dahi hiçe sayılarak unvanları ellerinden alındı.

ÇOCUK OYUNCAĞI MI BU?

Sağlık Bakanlığı’na devrolan astsubaylar, astsubay okulu mezunu olduğu için Sağlık Bakanlığı’nda hak etmedikleri halde Toplum Sağlığı Teknisyeni yapıldı. Röntgen laboratuvar EKG EEG Anestezi Teknisyeni iken bir anda toplum sağlığı personeli oldular.

Bu süreçte en çok zararı, sivil memurlar gördü. Sağlık Bakanlığı mağduriyetleri gidermediği için insanlar davalar açtılar. Bu davaların bir kısmı hala devam ediyor.

DEVLET YÖNETMEK BU MUDUR?

Süren davalar varken, lehe sonuçlanan davalar varken, Sağlık Bakanlığı toplu aldığı unvanları toplu vermezken, beş yıllık süreçte çok fazla hak kaybı yaşanmışken Asker Hastaneleri’nin yeniden açılacağı gündeme getirildi. Çocuk oyuncağı mı bu?

İnsanların hayatlarıyla nasıl bu kadar rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz? Kime dokunsanız bin ah işitiyorsunuz. Devlet yönetmek bu mudur?

Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bu yönde bir çalışma yürütüyorsa eğer, her şeyden önce beş yıldır haksızlığa uğratılan sağlık emekçilerinin, sivil memurların mağduriyetini gidermeli ve özlük haklarını geri vermeli. Ve yeni hak kayıplarına, mağduriyetlere yol açmamalı.”

‘GÜVENLİK HASTANELERİ’ KURULACAĞI YÖNÜNDEKİ İDDİAYA KARŞILIK AÇIKLAMANIZ NEDİR?

Murat Bakan, soru önergesinde şu konulara dikkat çekti:

1) Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından Asker Hastaneleri’nin tekrar açılması için yürütülen çalışma hangi aşamadadır? Detayları nedir?

2) Asker Hastaneleri açılırsa, Sağlık Bakanlığı’na devredilen personelden isteyenlerin tamamı alınacak mıdır?

3) Asker Hastaneleri açılırsa, devrolan personelden geri dönmek istemeyenlerin hak mağduriyeti yaşamamaları için hangi yol izlenecektir?

4) Asker Hastaneleri açılmayıp Sağlık Bakanlığı çatısı altında ‘Güvenlik Hastaneleri’ kurulacağı yönündeki iddiaya karşılık açıklamanız nedir?

5) Ankara Etlik Şehir Hastanesi açıldığında Gülhane’nin durumu ne olacaktır?