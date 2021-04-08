"Bu çocuklar sana emanetti Süleyman Soylu"

08 Nisan 2021 Perşembe, 10:55

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan Afyon'da canına kıyan 29 yıllık jandarma Hasbi İpek ile Cumhurbaşkanlığı’nda görevli 28 yaşındaki Mehmet Ali Bulut ve İstanbul’da görevli Halil Akkaya’nın intiharlarını TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdi.

CHP'li Bakan, Hasbi İpek'in ailesine bıraktığı notu okuduktan sonra, "Bu intiharın arkasında otoriteyi personeline sevgiyle saygıyla değil, baskı ve zulümle sağlayacağını düşünen, aynı emniyet teşkilatında olduğu gibi, aynı bugün ülkeyi idare eden zihniyette olduğu gibi bir komutan vardı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen Murat Bakan, "Süleyman Soylu, polis memurları haykırıyor, sesini duyuyor musun? Kendi çocuklarımız yarım saat eve geç geldiğinde gözümüz yollarda onların yolunu gözlüyoruz, nerede kaldılar, başlarına bir şey mi geldi diye. Sevinç gözyaşları içinde yemin törenlerini seyreden analar, babalar şimdi intihar eden çocuklarının cenazelerinde gözyaşı döküyor, arkalarından ağıt yakıyor. Süleyman Soylu, bu çocuklar sana emanetti” diye konuştu.

AKP'NİN POLİSİNİ YARATMA ÇABASI

CHP'li Bakan şunları sunları söyledi:

"Bu çocuklar terörle mücadelede, operasyonda şehit olmadılar, ecelleriyle ölmediler. Amir tahakkümünden, mobbingden, haftada 240-260 saat çalışmaktan, zorunlu kölelik sisteminden öldüler. FETÖ sonrası göreve başlattığınız komiser yardımcılarının devletin polisi yerine AKP’nin polisini yaratma çabasından, orta doğu ülkelerinde dahi uygulanmayan 12/12 ve 12/24 çalışma sisteminden, haklarını koruyacak sendikaları, seslerini duyuracak kimseleri olmadığından intihar ediyorlar. Binlerce polisin psikolojisi bozuk, gerekli desteği alamıyor, seslerini duyuramıyor. Biz sesinizi duyuyoruz değerli kardeşim. Biz bu mecliste sizin sesiniziz, hangi meslek grubundan olursa olsun bu ülkede bir adaletsizlik, bir zulüm varsa onun karşısındayız.

Sizlere yapılan haksızlıkların, zulmün; polisin, jandarmanın intiharına sebep olanlardan bunun hesabını sormak bu ülkenin bir milletvekili olarak boynumuzun borcudur. Polis Haftası’nda ‘polis onurumuz, polis şerefimiz’ demek yeterli değil. Şehit olduğunda arkasından ağlamak yeterli değil. Dirisinde bileceksin kıymetini. Dirisinde sorun dinleyeceksin, derdiyle dertleneceksin, sorununu sorun bileceksin. Polis hamasete tok.”