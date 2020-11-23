CHP’li Bakırlıoğlu: Turquality zenginleşme aracı olarak kullanılıyor

23 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, dünyada olumlu Türk malı imajı yerleştirilmesi amacıyla oluşturulan devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality kapsamındaki desteklerin “devletin parasını yağmalamaya” dönüştüğünü vurguladı. Birkaç firmanın bu kapsamda verilen destekleri zenginleşme aracı olarak kullandıklarını belirten Bakırlıoğlu, “Bu firmalar kimdir, nedir, tek tek açıklanmasını istiyoruz” dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi CHP’li Bakırlıoğlu, Turquality’de amacın güzel, ancak uygulamanın yanlış olduğuna işaret etti. Bakırlıoğlu, “Çünkü bu kapsamda yapılan desteklerin büyük kısmı limitsiz. Birkaç firma bunu zenginleşme aracı olarak kullanıyor. Destekler resmen devletin parasını yağmalamaya dönüşmüş” dedi.

Sayıştay’ın da 4 yıldır Turquality desteklerinin yanlış uygulandığını, amacı dışında hak etmeyen firmalara destek verildiğini tespit ettiğine işaret eden Bakırlıoğlu, tebliğe aykırı şekilde milyonlarca lira fazladan ödeme yapıldığının raporlarda yazdığını vurguladı. Ancak Ticaret Bakanlığı’nın yanlışta ısrar ettiğini kaydeden Bakırlıoğlu, “Her yıl yeni skandallar ortaya çıkıyor. Amaç nedir? Global Türk markaları yaratmak. Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak. Peki, bir dünya markası yaratılmış mı? Hayır” dedi.

Buna karşın desteklerin düzenli ödendiğini, hâlâ da ödenmeye devam ettiğini belirten Bakırlıoğlu, “Bakanlığın tebliğlerde gerekli değişiklikleri yapmayarak usulsüzlükte ısrar etmesini anlamak mümkün değil” dedi.

Bakırlıoğlu, yurtdışı mağazalarında hem kendi markasını hem de birçok yabancı markaların satışını yapan bir ayakkabı firmasının “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®?’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında sadece Türk markası oranında desteklenmesi gerekirken, “hizmet firması” kabul edilerek, “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” kapsamında yüzde 100 oranında desteklendiğine işaret etti.

Söz konusu ayakkabı markasına diğer hiçbir firmaya sağlanmayan bir imtiyaz tanındığını dile getiren Bakırlıoğlu, “Irak Bağdat’ta faaliyet gösteren firmanın 15 ay boyunca genel giderler dahil olarak ayda 50 bin dolar destekten usulsüz şekilde faydalandığı görülmüştür. Irak’ta faaliyette bulunan 4 yurtdışı mağazasının 2019 yılı sonuna kadar toplam 507 bin 210 dolar destekten faydalandığı ve halen de faydalanmaya devam ettiği görülmektedir” diye konuştu. Bakırlıoğlu, Sayıştay raporunda usulsüzlüklerine geniş şekilde yer verilen ayakkabı firmasının, “ayakkabı satışından değil de devlet desteği ile zenginleşen” hangi firma olduğunu merak ettiklerini söyledi.

“Uluslararası marka yaratacağız” diye çıkılan yolda devletin milyarlarca lira parasının heba edildiğini belirten Bakırlıoğlu, “Birileri bu parayla zengin olmuştur. Yaratılan tek marka yağma markasıdır ve adı Turquality®?’dir” dedi. Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı bütçesinin ele alınacağına işaret eden Bakırlıoğlu, “Bugün bakanlık bütçesi görüşülürken bakandan açıklamasını isteyeceğiz. Devletin parası heba ediliyor. Bu firma kime ait? Açıklansın” dedi.