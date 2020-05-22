CHP'li Banu Özdemir tutuklandı

Camiden müzik yayını yapılan anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, AKP'li sosyal medya hesaplarından hedef gösterilmesinin ardından dün gözaltına alındı.

Özdemir, emniyette ifadesinin alınmasının ardından, bugün öğle saatlerinde 'Dini değerleri aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Banu Özdemir çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yarkadaş, Banu Özdemir'in tutuklama kararının ardından kendisine yaptığı açıklamayı Twitter hesabından paylaştı.





"BEN İNANÇLI BİR İNSANIM"

Özdemir'İn ifadeleri şöyle:

"O görüntüler, çeşitli internet sitelerinde yayınlandı. Ben de görüntüleri o sitelerden tam iki saat sonra indirdim ve paylaştım. Paylaşımlarımda bir hakaret, küfür, aşağılama yok. Ben inançlı bir insanım. Bunu zaten yapmam. Ancak ne yazık ki; benim paylaşımlarım sonrası bir grup trol önce beni hedef gösterdi. Ardından hesabımı ele geçirmeye çalıştılar. Sabaha kadar bununla uğraştım.

Sabah saatlerinde ise emniyetten arandım ve ifadeye davet edildim. Avukatım Süleyman Karadağ ile polise geldik ve ifade verdik. İfademizi tamamladıktan sonra, görevli polisler gözaltı işlemi uygulayacaklarını söyledi. Savcılık bu yönde talimat vermiş. Ve kendi ayağımla geldiğim karakolda gözaltına alındım. Geceyi de nezarette geçirdim. Polisler gayet nazik ve kibardı. Bir sorun yaşamadım. Zaten onlar da durumun saçmalığının farkındaydı.

Cuma sabahı ise polis, avukatımın evine giderek, ona emanet ettiğim telefonumu almış. Telefonum incelenmiş. Polisin raporuna göre, camiden çalınan Çav Bella marşını, ifademde de anlattığım üzere, haber sitelerinde yayınlanmasından tam iki saat sonra indirdiğim yazıyor.

"TUTUKLANMA TALEBİNİ MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Polis, görüntüleri hangi sitelerden saat kaçta aldığımı da raporlanmış. Orada da görüldüğü üzere, ben iki saat sonra paylaştım. Ancak ne yazık ki; savcı bunları dikkate almadı. Üstelik, adliyeye getirildikten sonra ifademe başvurmayacağını söyledi. Ardından da ifademi bile almadan tutuklamaya sevk etti. Tutuklamaya sevk edildiğimi de medyadan öğrendim.

HUKUKSUZ BİR KARAR

Hakim karşısına çıktım. Tüm bunları anlattım. Trollerin hedef göstermesi yüzünden gözaltına alındığımı, bir suç işlemediğimi, sevk maddesi olan TCK 216'daki kıstasların hiç birinin oluşmadığını ifade ettim. Hakim 'Bu paylaşımı yaptığında tepki alacağını düşünmedin mi?' diye sordu. Ortada bir suçun olmadığını, tepki gösterenlerin trolller olduğunu bir daha söyledim. Hakim, bana tepki twiti yazan bir kişiyi ismini vererek sordu. Tanıyıp tanımadığımı, trol olup olmadığını sordu. Tanımadığımı söyledim. Avukatım Süleyman da gerekli savunmayı yaptı. Hakim 10 dakika ara verdi. Ardından ise "Toplumda oluşan tepki"yi gerekçe göstererek tutuklanmama karar verdi. Ailemle görüşmeme izin de verdi. Hukuksuz bir karar bu."