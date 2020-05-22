CHP'li Banu Özdemir tutuklandı
Camilerde çalınan Çav Bella şarkısını paylaşan CHP üyesi ve eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklandı.
"BEN İNANÇLI BİR İNSANIM"
"O görüntüler, çeşitli internet sitelerinde yayınlandı. Ben de görüntüleri o sitelerden tam iki saat sonra indirdim ve paylaştım. Paylaşımlarımda bir hakaret, küfür, aşağılama yok. Ben inançlı bir insanım. Bunu zaten yapmam. Ancak ne yazık ki; benim paylaşımlarım sonrası bir grup trol önce beni hedef gösterdi. Ardından hesabımı ele geçirmeye çalıştılar. Sabaha kadar bununla uğraştım.
Sabah saatlerinde ise emniyetten arandım ve ifadeye davet edildim. Avukatım Süleyman Karadağ ile polise geldik ve ifade verdik. İfademizi tamamladıktan sonra, görevli polisler gözaltı işlemi uygulayacaklarını söyledi. Savcılık bu yönde talimat vermiş. Ve kendi ayağımla geldiğim karakolda gözaltına alındım. Geceyi de nezarette geçirdim. Polisler gayet nazik ve kibardı. Bir sorun yaşamadım. Zaten onlar da durumun saçmalığının farkındaydı.
Cuma sabahı ise polis, avukatımın evine giderek, ona emanet ettiğim telefonumu almış. Telefonum incelenmiş. Polisin raporuna göre, camiden çalınan Çav Bella marşını, ifademde de anlattığım üzere, haber sitelerinde yayınlanmasından tam iki saat sonra indirdiğim yazıyor.
"TUTUKLANMA TALEBİNİ MEDYADAN ÖĞRENDİM"
Polis, görüntüleri hangi sitelerden saat kaçta aldığımı da raporlanmış. Orada da görüldüğü üzere, ben iki saat sonra paylaştım. Ancak ne yazık ki; savcı bunları dikkate almadı. Üstelik, adliyeye getirildikten sonra ifademe başvurmayacağını söyledi. Ardından da ifademi bile almadan tutuklamaya sevk etti. Tutuklamaya sevk edildiğimi de medyadan öğrendim.
HUKUKSUZ BİR KARAR
Hakim karşısına çıktım. Tüm bunları anlattım. Trollerin hedef göstermesi yüzünden gözaltına alındığımı, bir suç işlemediğimi, sevk maddesi olan TCK 216'daki kıstasların hiç birinin oluşmadığını ifade ettim. Hakim 'Bu paylaşımı yaptığında tepki alacağını düşünmedin mi?' diye sordu. Ortada bir suçun olmadığını, tepki gösterenlerin trolller olduğunu bir daha söyledim. Hakim, bana tepki twiti yazan bir kişiyi ismini vererek sordu. Tanıyıp tanımadığımı, trol olup olmadığını sordu. Tanımadığımı söyledim. Avukatım Süleyman da gerekli savunmayı yaptı. Hakim 10 dakika ara verdi. Ardından ise "Toplumda oluşan tepki"yi gerekçe göstererek tutuklanmama karar verdi. Ailemle görüşmeme izin de verdi. Hukuksuz bir karar bu."
NE OLMUŞTU?
İzmir’deki bazı camilerin hoparlörlerinden dün ‘Çav Bella’ (Bella Ciao/Hoşçakal güzelim) şarkısı çalınmıştı. Müftülükten yapılan açıklamada, yayının merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.
Özdemir, İzmir'deki çeşitli cami minarelerinden Çav Bella marşının çalındığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Başsavcılıktan Özdemir'e ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Ö, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.
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