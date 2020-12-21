CHP'li Başarır duyurdu: Askeri arazi Limak Holding'e bedelsiz verildi

21 Aralık 2020 Pazartesi, 13:07

CHP’li Başarır, TBMM’ye verdiği soru önergesinde Kırklareli Pınarhisar İlçesi’ndeki askeri arazinin Limak Holding’e bedelsiz olarak verilmesinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Askeri alanların ve fabrikaların satılmasının kamu vicdanını yaraladığını belirten CHP’li Başarır, “Askeri alanlarımız hangi ihtiyaçtan satılıyor? Ya da neyin karşılığında birilerine bedelsiz olarak veriliyor anlamak mümkün değil. Söz konusu Limak, Cengiz, Kalyon, Kolin olunca iktidarın gözü hiçbir şeyi görmüyor. Hatta Bakanlıklar, söz konusu holdinglerin çıkarları için jet hızıyla çalışıyor” dedi.

İstanbul Sarıyer İlçesinde bulunan askeri alanın satışa çıkarılması ile ilgili de daha önce yazılı soru önergesi veren Başarır, halktan vergi toplayarak ve kamuya ait fabrikaları, hazine arazilerini, askeri alanları satarak gelir sağlama anlayışındaki AKP iktidarının, ülkenin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasına çözüm üretemediğini vurguladı.

CHP’li Başarır’ın, Bakan Kurum’a yönelttiği sorular şöyle:

1- Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis edilmiş olan askeri arazinin, bedelsiz olarak Limak Holding’e verilmesinin gerekçeleri nelerdir? Ne ya da nelerin karşılığında askeri arazi Limak Holding’e bedelsiz olarak verilmiştir?

2- Askeri atış ve tatbikat alanı olarak kullanılan arazide kalker ocağı kurmak için Limak Holding’in yapmış olduğu başvurunun, Bakanlığınız tarafından aynı gün içerisinde herhangi bir inceleme yapılmadan jet hızıyla karara bağlanmasının gerekçeleri nelerdir?

3- Başvuru tarihi ile karara bağlanma tarihi aynı gün içerisinde jet hızıyla olduğu dikkate alındığında, Limak Holding’in sahibi ya da yöneticileri tarafından size daha öncesinden sözlü bir talepte bulunulmuş mudur? Yoksa Bakanlığınıza yapılan her başvuru jet hızıyla mı karara bağlanmaktadır?

4- İstanbul Sarıyer ve Kırklareli Pınarhisar ilçelerinde olduğu gibi başka hangi illerimizin hangi ilçelerinde bulunan askeri alanların satışının yapılması planlanmaktadır?

5- Askeri alanlarımızın satışının yapılması hangi ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır?

6- Söz konusu kalker ocağı üretime geçtiğinde, içme suyu şebekesine verilen bölgedeki kaynak sularının, halk sağlığına vereceği zararlardan kim ya da kimler sorumlu olacaktır?