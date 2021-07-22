CHP'li Başarır'dan iktidara sert tepki: Erdoğan'ın fantazileriyle bu sıkıntıları yaşarsınız

22 Temmuz 2021 Perşembe, 18:08

CHP olarak göçmenlere karşı olmadıklarını fakat göçmen yaratan politikalara karşı olduklarını vurgulayan CHP'li Başarır, "Bizim birinci derece görevimiz sınırlarımızla sınır komşularımızla ilişkilerimizi iyi tutmak orada barışı sağlamaktır. Mesela Suriye için bunu yıllarca söyledik. Ama AKP ne yaptı? Amerika'nın bir anlamda izinden Esad rejimini devirmek oraya farklı bir yönetimi getirmek üzere yola çıktı. Ne oldu? Rusya devreye girdikten sonra ABD çekildi Türkiye orada kaldı. Erdoğan hayallerinin hepsi bir anlamda durdu ama benim ülkemde 5 milyon Suriyeli sığınmacı var. Aynı şey Afganistan'da yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"BENİM ASKERİMİN NE İŞİ VAR ORADA?"

AKP'nin politikalarına tepki gösteren CHP'li Başarır, "Benim askerimin ne işi var orada? ABD çekiliyor, Taliban NATO'yu istemiyoruz diyor. Hatta ABD eylül de çekilmiyor, ağustos ayında çekiliyor. Havaalanını ve o bölgeyi korumak Mehmetçiğe düşüyor. Neden ne sebeple? Bizim askerimizin temel görevi Türkiye iç ve dış tehlikeye karşı korumak güvenliğini sağlamaktır. Benim Afganistan da Mehmetçiğimin olması için makul bir sebep ortaya koysunlar gelip bunu parlamentoda tartışsınlar, bunu anlayalım. ABD oradan çekiliyor benim askerim oraya gidiyor her gün bin Afgan yaklaşık olarak ülkeye geliyor 2 yıl sürse 1 milyon Afgan olacak" diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN FANTAZİLERİYLE YÜRÜTMEYE KALKARSANIZ BU SIKINTILARI YAŞARSINIZ"

Hatta AKP'nin sınır komşularıyla ya da göçmen politikaları böyle giderse 5 yıl içerisinde nüfusun 100 milyonu bulacağına dikkat çeken Başarır, "Süreklili Türkiye'ye Afganistan'dan Suriye'den göç geliyor. AKP'nin temel hatası göçmen sorununu yaratan politikalara destek oluyor. Bugün Fransa, İtalya, Almanya ya da diğer ülkelerden hangisi bu durumu ister? Hangisi topraklarında 10 milyon sığınmacı ister? İkinci sıkıntısı ise bu insanlar bu ülkeye geldikten sonra rahat bir şekilde hadi gidin diyemezsin bir sefer sığınmacı olarak kabul edildikten sonra Suriye de Afganistan da savaşın bittiğini, bu insanların güvenli bir şekilde oraya döneceğini dünyaya BM'ye anlatmak ispatlamak zorundasın. Gelsinler de giderler böyle bir şey yok demek ki bizim Suriye'de Afganistan da birinci hedefimiz barışın yani dış politikaları Recep Tayyip Erdoğan'ın fantazileriyle yürütmeye kalkarsanız bu sıkıntıları yaşarsınız" ifadelerini kullandı.

"HESABINI VEREMEZLER"

Başarır son olarak şunları kaydetti:

"Türkiye'de ki herkes mutsuz. Sen 5 milyon Suriyeliyi getirdin. Temel sağlık eğitim beslenmeden yararlanamıyor. Birçoğu aşı olmadı çocuklar fuhuş mafyasının elinde asgari ücretin üçte birine çalıştırılıyor sen onlara bakamıyorsun ama bir yandan da çakma kabadayı gibi çıkıp dünyaya, Türkiye'ye mesaj veriyorsun. Kontrolsüz bir durum var. Aynı şey Afganlarla ilgili oluyor. Benim Mehmetçiğim oraya giderse tırnağına zarar gelirse bunun hesabını veremezler."