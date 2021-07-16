CHP'li Ali Mahir Başarır: Boğaziçi Üniversitesi'ne daha beteri gelecek

16 Temmuz 2021 Cuma, 14:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun bir gece yarısı kararıyla görevden alınmasını bir kesim; akademisyen ve öğrencilerin direnişinin sonuç vermesi olarak değerlendirirken bir kesim ise Erdoğan'ın son viraja girerken yaptığı taktik bir hamle olarak yorumladı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 6 ay sonra görevden alındığını Twitter'dan öğrenen Melih Bulu'nun ardından gelecek isim ile ilgili, "Daha beteri gelecek. İsteklerini yapacak ve öğrencilerin başına balyoz gibi inecek, en küçük durumda disiplin mekanizmasını kullanıp öğrenciyi kapının önüne koyacak ve Boğaziçi Üniversitesi'ni akademik ve bilimsel anlamda çok daha geriye götürecek birisini atayacak" düşüncesini dile getirdi.

"MELİH BULU'YU KULLANACAĞI BİR İSİM OLARAK DÜŞÜNDÜ"

Halk TV'de gazeteci İpek Özbey'in Gündem Özel programına konuk olan CHP'li Başarır, şunları kaydetti: Liyakat, bilgi ve birikim olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin geleneklerine uygun olmayacak bir atamaydı ama yaptı. Yapmasının sebeplerinden biri; ben kendisine hakaret etmiyorum, bu ülkedeki her hocaya saygımız var. (Melih Bulu'yu) İsteklerini yaptırabileceği ve kullanabileceği bir isim olarak düşündü. Çok büyük tepkilerle karşılaştı. Öğrenciler tutuklandı.

"BİZE ÇOK KÖTÜ DAVRANDILAR"

Sayın Özgür Özel ile öğrencileri ziyaret ettiğimizde; 'Bize çok kötü davrandılar. Bizi aynı koğuşa attılar. Gardiyanlar size söyleyemeyeceğim şekilde küfür ettiler. Oysa benim annem AKP Sarıyer Kadın Kolları Başkanı' dedi. Bir diğer diğer kardeşimiz 'Benim babam MHP yöneticisi. Ben siyaseten bunu yapmıyorum, Boğaziçi'nin geleneklerini kültürünü koruduğum için yapıyorum' dedi"

"BOĞAZİÇİ'NDE İSTEDİKLERİNİ YAPACAK BİRİSİNİ GETİRECEK"

Boğaziçi'nde direnç gösterildiği için Melih Bulu liyakatsız olduğu için ya da tepkilere neden olduğu için alınmadı. Buradan söylüyorum; çok daha beteri, liyakatsızı, yetersizi ve bana göre çok daha faşist düşüncedeki bir kişiyi getirmek isteyecekler. Cumhurbaşkanı, Boğaziçi'nde yapmak istediklerini yapacak birisini getirecek. Hukuk Fakültesi kurmak istiyor, İletişim Fakültesi açmak istiyor ve Boğaziçi Üniversitesi'nin hocalarının öğrencilerinin direncini kırmak istiyor.

NEDEN YAPAMADI?

Melih Bulu ile bunu yapamadı. Neden yapamadı? Onun düşündüğü gibi dirayetli bir adam çıkmadı. Tepkilere karşı yetersiz ve sessiz kaldı. İstediği gibi kullanamadı. Saray'da o kapasitede çok adam var onun kılıcını sallayan, tetikçiliğini yapan insanlar var. Melih Bulu bunu beceremedi ve YÖK'ten oy birliği ile alındı.

REKTÖR OLARAK KİM GETİRİLECEK?

CHP'li Başarır, Boğaziçi'ne liyakat sahibi bir hoca gelmeyeceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: Daha beteri gelecek. İsteklerini yapacak ve öğrencilerin başına balyoz gibi inecek, en küçük durumda disiplin mekanizmasını kullanıp öğrenciyi kapının önüne koyacak ve Boğaziçi Üniversitesi'ni akademik ve bilimsel anlamda çok daha geriye götürecek birisini atayacak.