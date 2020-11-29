CHP'li Başarır'dan Nedim Şener'e: Trol Nedim, hakikaten hiç utanmıyor musun?

Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilip Katar ortaklığına devrine tepki gösteren CHP'li Ali Mahir Başarır, sosyal medya üzerinden Nedim Şener ile tartıştı.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2020 Pazar, 13:15
CHP'li Başarır'dan Nedim Şener'e: Trol Nedim, hakikaten hiç utanmıyor musun?
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Katıldığı bir televizyon programında, Sakarya'da kurulu Tank Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC'ye devrini gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'nin hedefi oldu.

Ali Mahir Başarır'a tepki gösterenler arasında Gazeteci Nedim Şener de yer aldı.

Nedim Şener, Ali Mahir Başarır'a, "Tank Palet fabrikasının satışını eleştirmek başka, “Türk ordusu satılmış’ demek başka... Birisi de ‘o dilini ordu’ya uzatma satılmış sensin ama ülkeyi satmanıza izin vermeyeceğiz’ deseydi iyiydi" yazdı.

BAŞARIR'DAN ŞENER'E YANIT GECİKMEDİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Nedim Şener'in mesajına şöyle cevap verdi:

"Trol Nedim, bu ülkenin şerefli ordusunun tankı,tüfeği namusu değil midir?

Görünürde Türk ordusunun itibarını çok önemsiyorsun.

Türk ordusu Fetö’ye teslim edenlerle yol yürümeye utanmıyor musun?

Ordunun tankını Katar’a satanlara neden ses çıkarmıyorsun ? Hakikaten hiç utanmıyor musun?"


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