CHP’li başkana “Altun” incelemesi!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmada, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın cep telefonunda inceleme yapıldığı öğrenildi.
Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığını ortaya çıkarmıştı.
Cumhuriyet'in haberinin ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında Altun'un evinin çevresine giderek fotoğraf çektiği iddiaları ortaya atılmıştı. Söz konusu iddiayı Suat Özçağdaş yalanlayarak, "Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım YALAN. O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım DOĞRU. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım DOĞRU. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim DOĞRU" ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmada, Özçağdaş’ın cep telefonunda inceleme yaptığı öğrenildi. İncelemeyle fotoğrafların nasıl ve ne şekilde çekildiği belirlenecek.
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