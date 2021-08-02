CHP'li başkandan 3 bakana tepki: Ekranlardan izliyorum

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangınlarla mücadeledeki son duruma ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan Pakdemir'li tepki çeken "belediyeler tedbir almalı" açıklamasını burada da tekrarladı.

Pakdemirli açıklamasında, "Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor. Çeşitli ülkelerden de uçaklar gelmeye devam ediyor. Çalışmaları yerleşim yeri odaklı yapıyoruz. Muğla'daki yangında binden fazla helikopter sortisi yapıldı. Özellikle ormana yakın belediyelerimiz tedbir almalı" dedi.

CHP'Lİ BAŞKAN TOKAT'TAN TEPKİ

3 bakanın Milas'ta yaptığı basın açıklamasına çağırılmayan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sürece dahil edilmediklerini belirterek tepkisini dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Sayın Bakanımız Milas’ta açıklama yapıyor, Milas Belediye Başkanı olarak ben ekranlardan izliyorum… Belediye olarak, diğer belediyelerle olan yakınlık ve iş birliğimizi bakanlıklarımızla da kurabilmeyi, sürece daha fazla dahil edilmeyi ve birlikte olabilmeyi isterdik" ifadesini kullandı.