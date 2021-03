CHP'li Başkanlar Muğla’da buluştu: Hizmet etmemiz engellenmeye çalışılıyor

21 Mart 2021 Pazar, 11:09

Türkiye nüfusunun yaklaşık 40 milyonuna hizmet veren Büyükşehir Belediye Başkanları olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde bir araya geldi.

ORTAK AKIL VE İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI

Muğla buluşmasının açılış konuşmasını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaptı. Ortak akı ve işbirliği içinde vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını söyleyen Gürün, “Bugün 21 Mart Nevruz bayramı, uyanış, diriliş ve yaradılış günü, rengarenk çiçeklerin, mutluluğa, umuda açtığı baharın müjdeleyicisi gün. Umuda ve mutluluğa ihtiyacımız var. İstanbul, İzmir, Adana’dan sonra dördüncü Büyükşehir başkanları buluşmamızı Muğla’mızda yapıyoruz. Muğla; herkesin çok yakından bildiği ilçeleri ile bir turizm kenti olarak bilinir. Yerleşik nüfusu 1 Milyon yazlık nüfusu 5 milyona yaklaşan bir şehir. Bilinenin aksine sadece turizm değil aynı zamanda tarım kenti. Nüfusunun yüzde 55’i kırsalda yaşayan, bereketli topraklara, başat ürünlere sahip bir şehir. Toprağımıza, yerli tohumumuza sahip çıkıyoruz, köylümüzü, kooperatiflerimizi destekliyoruz. Çünkü ülkemizin geleceğinin tarım olduğunu biliyoruz." dedi.



'ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYORUZ'

31 Mart seçimlerinden sonra değiştirilen ve çıkarılan yasalarla hizmet etmelerinin engellenmeye çalışıldığını vurgulayan Gürün, şunları kaydetti: "Adeta üvey evlat muamelesi görüyoruz. Oysa bizler oylarıyla görev başına geldiğimiz halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Tüm engellemelere rağmen bizler halkımızın emrindeyiz. Ayrıştıran, ötekileştiren dil yerine sevgi, hoşgörü diline ihtiyacımız var. 11 Büyükşehir’e yapılan baskı bize değil hizmet ettiğimiz hemşehrilerimize yapılıyor. Kimseyle kavgamız yok. Bugün 11 Büyükşehir Başkanı buradayız. Toplantılarımızın amacı ortak akıl, işbirliği, dertleşme ve çözüm üretme, çünkü sorunlarımız ortak. 11 Büyükşehir, ülke nüfusumuzun yaklaşık 40 Milyon vatandaşının yaşadığı şehirler. Türkiye’nin lokomotifi, ekonomiyi ayakta tutan, ülkemizin saç ayağı olan şehirler. Bölgelerimiz, plakalarımız, iklimimiz farklı olsa da bizler bir bütünün parçalarıyız. Vatandaşlarımız “Gökdelen siyaseti” yerini “gönül siyaseti” istiyor. Bu toplantıların amacı bu, her eve nasıl girebiliriz, her vatandaşımıza nasıl ulaşabiliriz, her yüzde gülümseme, gönülde nasıl umut olabilirizi konuşuyoruz. Bugünkü toplantımızın konuları pandemi, turizm ve deprem. Pandemi ile ilgili çok değerli Prof.Dr.Kayıhan Pala, depremle ilgili çok değerli Prof.Dr.Naci Görür, turizmle ilgili yine çok değerli Osman Ayık bugün bizlerle. Çok değerli hocalarımıza bizlerle oldukları için teşekkür etmek istiyorum."

Açılış konuşmasından sonra “Pandemi, Turizm, Deprem” ana başlıklarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanları’na Türkiye’nin yakından tanıdığı alanlarında uzman isimler Prof.Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr.Naci Görür ve TÜROFED eski başkanı Osman Ayık tarafından sunum yapıldı.